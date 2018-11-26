26.11.2018, 09:10

"Серьезное нарушение международного права". Ратас осудил действия России по захвату кораблей украинских ВМС

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rus.delfi.ee
EST
Peaminister Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Karin Kaljuläte

Премьер-министр Юри Ратас выступил с кратким заявлением по поводу инцидента у Керченского пролива между российскими и украинскими военно-морскими силами, сообщает правительство в Facebook.

"Произошедшее в Керченском проливе является серьезным нарушением международного права. Я осуждаю действия России по захвату кораблей украинских ВМС, перекрытие Керченского пролива и агрессию против Украины. Поддерживаю призыв Европейского союза и НАТО к деэскалации ситуации, чтобы избежать дальнейшего развития конфликта", — заявил Юри Ратас.

Министр иностранных дел Свен Миксер также осудил действия России: ”Эстония осуждает атаку России против кораблей военно-морских сил Украины в Керченском проливе и призывает российскую сторону прекратить атаку, освободить корабли и позволить им беспрепятственно вернуться в порты Украины. Мы имеем дело с намеренной эскалацией напряжения со стороны России, грубым нарушением международного права и агрессией против суверенитета и территориальной целостности Украины”.

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