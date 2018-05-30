30.05.2018, 14:33

Сердобольные жители Эстонии спасли огромное количество лягушек и жаб


rus.delfi.ee
EST
Kevad looduses
Kevad loodusesFoto: Ilmar Saabas

Этой весной сердобольные жители Эстонии спасли жизни 14 700 лягушек и жаб, которые в брачный период стремились к местам размножения через шоссе и дороги с оживленным движением. В ходе проводившейся в седьмой раз акции „Konnad teel(t)” (”Спасение лягушек”) по всей Эстонии спасательные толоки были организованы в 15 местах, и добровольные спасатели в общей сложности посетили их 475 раз.

Пик массовой миграции земноводных пришелся на период с середины апреля до начала мая. Миграция была самой оживленной на участках дороги Раэ в Харьюском уезде, где с помощью волонтеров от гибели под колесами автомобилей спасли 3529 лягушек. По количеству спасенных лягушек далее следуют Поркуни (2723), Астангу (2574) и Кауниссааре (1183). Всего было спасено 10 752 обыкновенные жабы, 3305 травяных лягушек, 384 остромордых лягушек и 257 обыкновенных тритонов.

”На дорогах погибает огромное количество лягушек. Если по дороге в час проезжает 60 автомобилей, более 90% пересекающих проезжую часть земноводных погибает. Особенно медленно движутся по дороге обыкновенные жабы, и мы рады заключить, что именно этим животным на толоках волонтеры помогают больше всего. Без помощи сердечных добрых людей все спасенные лягушки, судя по всему, погибли бы”, — сообщила координатор проекта ”Спасение лягушек” Кристийна Кюбарсепп. — ”Мы благодарим всех волонтеров и внимательных автоводителей!”.

Помимо организации толок Фонд природы Эстонии в сотрудничестве с Таллинским зоопарком отметил международный день лягушки 28 апреля. В рамках мероприятия в зоопарке прошли тематические мероприятия и был объявлен видеоконкурс ”Krooksuv konn” (”Квакающая лягушка”). Голосовать за лучшие видеоработы можно по адресу http://konnad.elfond.ee/. Совместно с Тартуским домом природы приглашаем заинтересованных принять участие в программе фильмов в рамках фестиваля природы 15 июня, где состоится просмотр выигравшего главный приз в фестивале фильмах о природе Матсалу — ”Kärnkonna lugu” (”История жабы”).

ТОП

Цель акции ”Спасение лягушек” — спасти земноводных от гибели на шоссе и повысить осведомленность населения об обитающих в Эстонии видах лягушек и их образе жизни. Спасать лягушек помогают как толоки, так и внимательное поведение на критических участках дорог, в будущем на них необходимо построить туннели для безопасного перемещения земноводных. За семь лет с помощью добрых людей спасено 96 500 особей.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Настоящий засранец: обслуживающий персонал Таллинна терроризирует мужчина с отвратительным фетишем

30.05.2018
В социальных сетях появилось сообщение о том, что в центре Таллинна орудует извращенец. Мужчина ходит в салоны красоты и другие заведения, и пока его обслуживают — испражняется.
Подробнее

Акула эстонской сферы недвижимости обманул доверчивых американцев на 54 млн евро

30.05.2018
Потомки одного из самых влиятельных предпринимателей времен первой Республики думали, что владеют землей в Вескимёльдре, но когда они захотели перевести недвижимость в деньги, то выяснилось, что она уже давно принадлежит другим людям, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее




Обвинявшуюся в убийстве спутника жизни 53-летнюю жительницу Таллинна оправдали

30.05.2018
Харьюский уездный суд сегодня оправдал 53-летнюю Светлану Назарову, которую обвиняли в убийстве спутника жизни в квартире одного из домов на улице Валдеку в Таллинне, сообщает rus.err.ee.
Подробнее


-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
135,20 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Seoul
69,- €
27,60 €
-20% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
111,20 €
Käekell LACO Atlanta 861919
290,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107012004
135,- €
81,- €
Käekell LACO Helgoland 861989
290,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


У убитого российского журналиста Бабченко было шестеро приемных детей

30.05.2018
Мало кто знает, что у российского журналиста Аркадия Бабченко, застреленного сегодня в Киеве, было 6 (шесть) приёмных детей, из которых трое приходятся друг другу родными братьями и сестрами. Опекуном была и остаётся мать Аркадия — Юлия Александровна, с которой дети до сих пор живут в съёмной трёхкомнатной квартире.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ