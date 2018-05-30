Сердобольные жители Эстонии спасли огромное количество лягушек и жаб

Этой весной сердобольные жители Эстонии спасли жизни 14 700 лягушек и жаб, которые в брачный период стремились к местам размножения через шоссе и дороги с оживленным движением. В ходе проводившейся в седьмой раз акции „Konnad teel(t)” (”Спасение лягушек”) по всей Эстонии спасательные толоки были организованы в 15 местах, и добровольные спасатели в общей сложности посетили их 475 раз.

Пик массовой миграции земноводных пришелся на период с середины апреля до начала мая. Миграция была самой оживленной на участках дороги Раэ в Харьюском уезде, где с помощью волонтеров от гибели под колесами автомобилей спасли 3529 лягушек. По количеству спасенных лягушек далее следуют Поркуни (2723), Астангу (2574) и Кауниссааре (1183). Всего было спасено 10 752 обыкновенные жабы, 3305 травяных лягушек, 384 остромордых лягушек и 257 обыкновенных тритонов.

”На дорогах погибает огромное количество лягушек. Если по дороге в час проезжает 60 автомобилей, более 90% пересекающих проезжую часть земноводных погибает. Особенно медленно движутся по дороге обыкновенные жабы, и мы рады заключить, что именно этим животным на толоках волонтеры помогают больше всего. Без помощи сердечных добрых людей все спасенные лягушки, судя по всему, погибли бы”, — сообщила координатор проекта ”Спасение лягушек” Кристийна Кюбарсепп. — ”Мы благодарим всех волонтеров и внимательных автоводителей!”.