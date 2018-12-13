Сербия хочет вернуть на родину югославских военных преступников: в Тартуской тюрьме к ним относятся недостаточно вежливо

Ранее в Белграде в открытую жаловались на подобные унизительные действия в отношении самих мужчин. Утверждается, что им устраивали внезапные медицинские проверки, унижающие человеческое достоинство, арестантов этапировали якобы в клетках и т. п.
Министерство юстиции Сербии также поведало, что после обысков глава тюрьмы лично позволил изменить правила.
Особо опасный 70-летний
Второй военный преступник, Драгомир Милошевич, с 2011 года несет в Тарту 29-летнее наказание за притеснение и убийство гражданских лиц в Сараево.
Поначалу Сербия была возмущена, что Милошевичу не дали отдельную камеру, и он до сих пор должен жить в ”комнате на двоих”. ”Милошевичу уже 70 лет, ему трудно ходить, но в этом году он опять объявлен особо опасным для общества, и это влияет на его походы к врачу вне тюрьмы: наручники, обыски и т.п.”, — отметил представитель сербского минюста.
Также, утверждает ведомство, его заставляют работать и стирать белье.
Первые попытки вывезти военных преступников из Эстонии сделали их адвокаты и власти Сербии в 2014-2015 годах. Сейчас, видится, запущен новый процесс. Правительство Сербии неоднократно давало понять, что желало бы перевезти их на родину, хотя по правилам трибунала и ООН этого сделать нельзя.
Так, теперь пробуют иное решение: перевезти их в третью страну. Такое решение может принять президент Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (MICT), для которого, по всей видимости, пакет жалоб и был собран. Нынешний глава MICT Белграду навстречу не пошел, но есть надежда на его преемника, кто вступит в должность в январе следующего года.
Родина их не забудет
Эстонские власти видят корни желания вывезти военных преступников на родину в местной политике. Покуда мужчины в некоторых землях бывшей Югославии — личности весьма популярные, верится с трудом, что им смогут обеспечить условия как у ”обычных” заключенных.
Наш минюст подчеркивает, что несмотря на жалобы, особые условия для них не предусматриваются. ”Их по закону Эстонии содержат на равных условиях с местными заключенными. Так, как это изначально условлено в договоре с ООН. В данном случае не планируются никакие изменения, обещаний тоже не давалось. Содержание заключенных вдвоем в камере не связано с безопасностью — это наша обычная практика”, — объяснила пресс-секретарь Министерства юстиции Эстонии Катрин Лунт.