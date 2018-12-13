13.12.2018, 08:00

Сербия хочет вернуть на родину югославских военных преступников: в Тартуской тюрьме к ним относятся недостаточно вежливо

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комментарий минюста
Раймо Поом
Ольга Привалова
Редактор
EST 2
Сербия хочет вернуть на родину югославских военных преступников: в Тартуской тюрьме к ним относятся недостаточно вежливо
AFP

По мнению Министерства юстиции Сербии, из Эстонии следовало бы вывезти двух военных преступников, заключенных в Тартуской тюрьме.

Сербские власти вновь запустили дипломатический процесс, в рамках которого военных преступников следует вывезти из Эстонии. По мнению властей, в Тартуской тюрьме с ними обходятся недостаточно вежливо.

Для этих целей сербский минюст собрал целую кипу предписаний эстонским властям и администрации Тартуской тюрьмы, которыми они с удовольствием поделились и с Eesti Päevaleht. Жалобы те касаются двух мужчин, осужденных после войн в Югославии (Югославские войны — серия вооружённых конфликтов в 1991—2008 на территории бывшей Югославии, приведшая к ее распаду — прим. ред.). Международный трибунал признал их виновными в совершении тяжких преступлений. Они отбывают наказание в застенках Тартуской тюрьмы уже на протяжении долгого времени.

Целый ряд югославских преступников был помещен в тюрьмы по всему миру, потому как у международного трибунала не было своего места лишения свободы, и исполнение наказания организуют члены ООН.

Милан Мартич — бывший военный главнокомандующий хорватских сербов. В 2008 году был приговорен к 35 годам заключения, в Эстонии — с 2009 года.

Унизительный осмотр

”Семью Мартича, когда они приехали на свидание в Тартускую тюрьму, подвергли полному осмотру. В том числе и его внука”, — описал один из случаев представитель Министерства юстиции Сербии.

Ранее в Белграде в открытую жаловались на подобные унизительные действия в отношении самих мужчин. Утверждается, что им устраивали внезапные медицинские проверки, унижающие человеческое достоинство, арестантов этапировали якобы в клетках и т. п.

Министерство юстиции Сербии также поведало, что после обысков глава тюрьмы лично позволил изменить правила.

Особо опасный 70-летний

Второй военный преступник, Драгомир Милошевич, с 2011 года несет в Тарту 29-летнее наказание за притеснение и убийство гражданских лиц в Сараево.

Поначалу Сербия была возмущена, что Милошевичу не дали отдельную камеру, и он до сих пор должен жить в ”комнате на двоих”. ”Милошевичу уже 70 лет, ему трудно ходить, но в этом году он опять объявлен особо опасным для общества, и это влияет на его походы к врачу вне тюрьмы: наручники, обыски и т.п.”, — отметил представитель сербского минюста.

Также, утверждает ведомство, его заставляют работать и стирать белье.

Первые попытки вывезти военных преступников из Эстонии сделали их адвокаты и власти Сербии в 2014-2015 годах. Сейчас, видится, запущен новый процесс. Правительство Сербии неоднократно давало понять, что желало бы перевезти их на родину, хотя по правилам трибунала и ООН этого сделать нельзя.

Так, теперь пробуют иное решение: перевезти их в третью страну. Такое решение может принять президент Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (MICT), для которого, по всей видимости, пакет жалоб и был собран. Нынешний глава MICT Белграду навстречу не пошел, но есть надежда на его преемника, кто вступит в должность в январе следующего года.

Родина их не забудет

Эстонские власти видят корни желания вывезти военных преступников на родину в местной политике. Покуда мужчины в некоторых землях бывшей Югославии — личности весьма популярные, верится с трудом, что им смогут обеспечить условия как у ”обычных” заключенных.

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Наш минюст подчеркивает, что несмотря на жалобы, особые условия для них не предусматриваются. ”Их по закону Эстонии содержат на равных условиях с местными заключенными. Так, как это изначально условлено в договоре с ООН. В данном случае не планируются никакие изменения, обещаний тоже не давалось. Содержание заключенных вдвоем в камере не связано с безопасностью — это наша обычная практика”, — объяснила пресс-секретарь Министерства юстиции Эстонии Катрин Лунт.

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