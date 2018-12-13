Сербия хочет вернуть на родину югославских военных преступников: в Тартуской тюрьме к ним относятся недостаточно вежливо

Сербские власти вновь запустили дипломатический процесс, в рамках которого военных преступников следует вывезти из Эстонии. По мнению властей, в Тартуской тюрьме с ними обходятся недостаточно вежливо.

Для этих целей сербский минюст собрал целую кипу предписаний эстонским властям и администрации Тартуской тюрьмы, которыми они с удовольствием поделились и с Eesti Päevaleht. Жалобы те касаются двух мужчин, осужденных после войн в Югославии (Югославские войны — серия вооружённых конфликтов в 1991—2008 на территории бывшей Югославии, приведшая к ее распаду — прим. ред.). Международный трибунал признал их виновными в совершении тяжких преступлений. Они отбывают наказание в застенках Тартуской тюрьмы уже на протяжении долгого времени.

Целый ряд югославских преступников был помещен в тюрьмы по всему миру, потому как у международного трибунала не было своего места лишения свободы, и исполнение наказания организуют члены ООН.

Милан Мартич — бывший военный главнокомандующий хорватских сербов. В 2008 году был приговорен к 35 годам заключения, в Эстонии — с 2009 года.

Унизительный осмотр

”Семью Мартича, когда они приехали на свидание в Тартускую тюрьму, подвергли полному осмотру. В том числе и его внука”, — описал один из случаев представитель Министерства юстиции Сербии.