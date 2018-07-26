Семья больного раком ребенка собирает деньги на лечение, которое предоставляется бесплатно

Семья десятилетней девочки из Маарду, у которой диагностирован рак мозга, собирает деньги. Сколько денег собрано и куда они потрачены, никто не знает. Детская больница и организации, занимающиеся помощью онкобольным, говорят, что на лечение этих денег не тратилось, пишет Eesti Ekspress.
"Ну а что мы должны сделать? Обратиться в полицию на клевету?” — задает риторический вопрос заведующая онкологическим отделением Таллиннской детской больницы Кадри Сакс.
Ребенок получает лечение уже более полугода. Бесплатно. А открытый семьей сбор средств бросает тень на больницу и всю эстонскую медицину. Недовольны и Союз родителей детей, больных раком и благотворительные организации соответствующей направленности. С их точки зрения дело обстоят так, что люди просят деньги на лечение, которое и так бесплатно.
По сути в Эстонии деньги можно просить на что угодно. Ни одного закона или правила, которые запрещало бы просить у общественности финансовой помощи, нет. Первое подозрение закралось у доктора Сакс сразу же, как ребенок поступил к ним на лечение и отец заявил, что они заплатили за лечение в отделении интенсивной терапии 8000 евро. В итоге выяснилось, что никто ничего не платил, поскольку в Эстонии это бесплатно.