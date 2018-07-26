Семья больного раком ребенка собирает деньги на лечение, которое предоставляется бесплатно

Потом стала поступать другая информация. Например, что матери приходится платить за нахождение с ребенком в больнице по 40 евро ежедневно. Что отец не может ходить на работу, поскольку должен постоянно находиться с дочерью в больнице (мать в это время занимается остальными детьми). Да и общие абстрактные рассуждения о дороговизне лечения и лекарств и о том, что им необходима помощь.

Семья проявляла достаточную активность. В Facebooke была создана специальная группа. В мае в Маарду состоялся благотворительный концерт. Просьбы о помощи поступали и Союзу родителей детей, больных раком.

Детская больница инициировала внутренее расследование, в ходе которого попросила родителей принести в больницу счета, подтверждающие расходы на лечение. Никаких счетов и чеков они не предоставили, аргументировав это отказом банка предоставлять выписки со счета.

Издание связалось с семьей и получило в ответ, что лечение действительно бесплатное и что за это они очень благодарны. Но все остальное стоит дорого. Отец сказал, что лежал вместе с дочерью в больнице и потерял работу. Сотрудники больницы в свою очередь отмечают, что он находился с девочкой лишь в самом начале и следующие месяцы с ней лежала мать.

Больница предлагала семье поддержку социального работника, который помог бы с организацией присмотра за детьми, чтобы родители смогли ходить на работу. Отец говорит, что они от помощи соцработника не отказывались и единственное пособие, которое они получают, составляет 80 евро в месяц.

Что касается утверждения о плате за пребывание в больнице в размере 40 евро в день, то, по словам отца, здесь произошло недопонимание, так как сначала они поняли так, что койко-место для матери или отца для ребенка десяти лет и старше стоит 40 евро в день, и лишь потом стало ясно, что на самом деле цена 2,50 евро в день. В больнице говорят, что на самом деле семья находилась там бесплатно, а потом, когда были приведены в порядок документы ребенка, то с них стали спрашивать по 2,5 евро.

"Мы не богатые родители. Живем в съемной квартире. Когда я был с дочерью в больнице, то работодатель сказал, что больше так продолжаться не может”, — сказал мужчина изданию. По его словам, сначала они жили на сбережения и обратились к общественности только когда стало совсем туго.

Больница обеспокоена, но, поскольку девочка действительно больна, напрямую предпринимать ничего не будет: ”Мы сосредоточимся на лечении ребенка”.