26.07.2018, 20:00

Семья больного раком ребенка собирает деньги на лечение, которое предоставляется бесплатно

 (27)
Микк Салу
Микк Салу
EST 9
Семья больного раком ребенка собирает деньги на лечение, которое предоставляется бесплатно
Shutterstock

Семья десятилетней девочки из Маарду, у которой диагностирован рак мозга, собирает деньги. Сколько денег собрано и куда они потрачены, никто не знает. Детская больница и организации, занимающиеся помощью онкобольным, говорят, что на лечение этих денег не тратилось, пишет Eesti Ekspress.

"Ну а что мы должны сделать? Обратиться в полицию на клевету?” — задает риторический вопрос заведующая онкологическим отделением Таллиннской детской больницы Кадри Сакс.

Ребенок получает лечение уже более полугода. Бесплатно. А открытый семьей сбор средств бросает тень на больницу и всю эстонскую медицину. Недовольны и Союз родителей детей, больных раком и благотворительные организации соответствующей направленности. С их точки зрения дело обстоят так, что люди просят деньги на лечение, которое и так бесплатно.

По сути в Эстонии деньги можно просить на что угодно. Ни одного закона или правила, которые запрещало бы просить у общественности финансовой помощи, нет. Первое подозрение закралось у доктора Сакс сразу же, как ребенок поступил к ним на лечение и отец заявил, что они заплатили за лечение в отделении интенсивной терапии 8000 евро. В итоге выяснилось, что никто ничего не платил, поскольку в Эстонии это бесплатно.

Потом стала поступать другая информация. Например, что матери приходится платить за нахождение с ребенком в больнице по 40 евро ежедневно. Что отец не может ходить на работу, поскольку должен постоянно находиться с дочерью в больнице (мать в это время занимается остальными детьми). Да и общие абстрактные рассуждения о дороговизне лечения и лекарств и о том, что им необходима помощь.
Семья проявляла достаточную активность. В Facebooke была создана специальная группа. В мае в Маарду состоялся благотворительный концерт. Просьбы о помощи поступали и Союзу родителей детей, больных раком.

Детская больница инициировала внутренее расследование, в ходе которого попросила родителей принести в больницу счета, подтверждающие расходы на лечение. Никаких счетов и чеков они не предоставили, аргументировав это отказом банка предоставлять выписки со счета.

ТОП

Издание связалось с семьей и получило в ответ, что лечение действительно бесплатное и что за это они очень благодарны. Но все остальное стоит дорого. Отец сказал, что лежал вместе с дочерью в больнице и потерял работу. Сотрудники больницы в свою очередь отмечают, что он находился с девочкой лишь в самом начале и следующие месяцы с ней лежала мать.

Больница предлагала семье поддержку социального работника, который помог бы с организацией присмотра за детьми, чтобы родители смогли ходить на работу. Отец говорит, что они от помощи соцработника не отказывались и единственное пособие, которое они получают, составляет 80 евро в месяц.

Что касается утверждения о плате за пребывание в больнице в размере 40 евро в день, то, по словам отца, здесь произошло недопонимание, так как сначала они поняли так, что койко-место для матери или отца для ребенка десяти лет и старше стоит 40 евро в день, и лишь потом стало ясно, что на самом деле цена 2,50 евро в день. В больнице говорят, что на самом деле семья находилась там бесплатно, а потом, когда были приведены в порядок документы ребенка, то с них стали спрашивать по 2,5 евро.

"Мы не богатые родители. Живем в съемной квартире. Когда я был с дочерью в больнице, то работодатель сказал, что больше так продолжаться не может”, — сказал мужчина изданию. По его словам, сначала они жили на сбережения и обратились к общественности только когда стало совсем туго.

Больница обеспокоена, но, поскольку девочка действительно больна, напрямую предпринимать ничего не будет: ”Мы сосредоточимся на лечении ребенка”.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Дату ратификации договора о границе между Эстонией и Россией могут назвать в ближайшем будущем

26.07.2018
Делегация российских парламентариев может посетить Эстонию уже этой осенью, а в ближайшем будущем может быть названа и дата ратификации договора о границе между Эстонией и Россией, заявил председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Как сохранить внешний вид своего смартфона?

26.07.2018
Новые современные смартфоны — это персональные устройства, в которых зачастую кроется вся жизнь — от всех необходимых контактов и нужных для работы файлов до личных фото, воспоминаний и заметок. Если вы хотите уберечь дорогой смартфон от разрушения, имеет смысл защитить его с первого дня использования. Руководитель магазина впечатлений Samsung Диана Мерзина делится советами о том, с установкой каких средств защиты справится любой человек самостоятельно, а какую работу следует оставить профессионалам.
Подробнее

Семья больного раком ребенка собирает деньги на лечение, которое предоставляется бесплатно

26.07.2018
Семья десятилетней девочки из Маарду, у которой диагностирован рак мозга, собирает деньги. Сколько денег собрано и куда они потрачены, никто не знает. Детская больница и организации, занимающиеся помощью онкобольным, говорят, что на лечение этих денег не тратилось, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.15142JSB/61
139,- €
118,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €



В России могут закрыться все визовые центры

26.07.2018
Это случится в случае принятия поправок в закон "О порядке выезда и въезда в РФ". Новые условия аккредитации будут столь строгими, что их не выполнит ни один из визовых центров, считают в Российском союзе туриндустрии.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Пожить, как в сказке — всего за 45 евро/ ночь

26.07.2018
Прочувствовать атмосферу Старого города изнутри, остановившись в уютной колоритной квартире, рассчитанной на двух человек. Необычный старинный интерьер, уют домашнего очага, близость Ратушной площади и других достопримечательностей Таллинна — вот что выделяет эту квартиру среди других, сдающихся внаем посуточно.
Подробнее