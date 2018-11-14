Семилетний сирийский мальчик Висам: в Эстонии здорово играть и легко учиться

В Тюри Висаму так нравится, что он не хочет никуда отсюда уезжать, разве что только в Сяревере, но его мама против.

Семья Висама приехала в Эстонию из Сирии через Грецию.

"Первые пару недель было не так как сейчас, девочки сначала его немного сторонились. Сегодня все играют вместе, и нет такого, что он как будто бы из другого культурного пространства", — сказала классная руководительница Висама Хейли Мяннилаан.