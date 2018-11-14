14.11.2018, 19:10

Семилетний сирийский мальчик Висам: в Эстонии здорово играть и легко учиться

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rus.delfi.ee
EST
Семилетний сирийский мальчик Висам: в Эстонии здорово играть и легко учиться
ФОТО: ERR

Проживающие в Тюри сирийские беженцы Висам Забут и его мать Асмаа Алавад рассказали, что в течение двух лет они адаптировались к жизни Эстонии. Семилетний мальчик говорит на эстонском языке и дома, в Тюри у него много друзей, пишет rus.err.ee.

В Тюри Висаму так нравится, что он не хочет никуда отсюда уезжать, разве что только в Сяревере, но его мама против.

Семья Висама приехала в Эстонию из Сирии через Грецию.

"Первые пару недель было не так как сейчас, девочки сначала его немного сторонились. Сегодня все играют вместе, и нет такого, что он как будто бы из другого культурного пространства", — сказала классная руководительница Висама Хейли Мяннилаан.

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