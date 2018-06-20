20.06.2018, 08:32

Семеро абитуриентов русских школ сдали экзамен по эстонскому на 100 баллов

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Eesti keele riigieksam
Foto: Tiit Blaat

В среду, 20 июня, были объявлены первые результаты государственных экзаменов, которые в этом году сдавали 9161 человек, - по сравнению с прошлым годом результаты оказались лучше.

Экзамен по эстонскому языку как иностранному в этом году сдавали 2037 человек и средний результат составил 63,4 балла (на 3,3 балла выше, чем в прошлом году), пишет rus.err.ee.

Максимальный результат в 100 баллов показали семеро абитуриентов. Ученики, набравшие не менее 60% от максимально возможного результата, получают сертификат о владении эстонским языком на уровне В2: в этом году таких оказалось 1245 человек или 61,1% от общего числа сдававших экзамен, так что по сравнению с прошлым годом их число выросло на 7,4%.

Ученики эстонских школ в количестве 6529 человек сдали экзамен по госязяыку чуть хуже - их средний результат составил 62,2 балла, а максимальный результат в 100 баллов смогли показать лишь трое.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Россия обыграла Египет и практически пробилась в 1/8 финала чемпионата мира

19.06.2018
Без поражений выступает на чемпионате мира по футболу сборная России. Во втором туре подопечные Станислава Черчесова победили в Санкт-Петербурге Египет - 3:1 (0:0). Результат этой встречи практически вывел россиян в 1/8 финала чемпионата мира.
Подробнее

Историк Хелен Раппапорт: Ленин стал вождем революции лишь благодаря женщинам

20.06.2018
Англичанка Хелен Раппапорт, ставшая одним из наиболее именитых гостей таллиннского литературного фестиваля HeadRead, с детства обожает русский язык, русскую культуру и русскую историю. Она — автор более десяти исторических книг, включая переведенные на русский ”Дневники княжон Романовых” и ”Застигнутые революцией”. В интервью ”МК-Эстонии” Хелен Раппапорт рассказывает о своей любви к России.
Подробнее


ГАЛЕРЕЯ. Археологический клад: В Каламая раскопали тысячи средневековых артефактов

20.06.2018
Строительная фирма AS YIT Eesti занимается проектом постройки жилого дома по адресу Väike-Patarei 1/Jahu. Строительство в этом месте предусматривает проведение археологических работ, которые начались в апреле этого года. Буквально с первых минут раскопок археологам стали попадаться диковинные находки.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнёр может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Андрей Степанов назвал причины победы сборной России над Египтом

20.06.2018
Известный в прошлом защитник сборной Эстонии по футболу Андрей Степанов, наблюдавший на стадионе "Санкт-Петербург" за ходом матча чемпионата мира Россия - Египет (3:1), поделился своими соображениями об этом поединке.
Подробнее

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

19.06.2018
Соединенные Штаты приняли решение выйти из Совета ООН по правам человека (СПЧ). Об этом, как сообщает Bloomberg, сообщила постпред США при всемирной организации Никки Хейли, выступая перед журналистами в Госдепартаменте. "Мы официально выходим из Совета по правам человека ООН, поскольку еще год назад мы говорили, что сделаем это, если не увидим прогресса", - отметила она.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Cuzco
69,- €
27,60 €
-35% Meeste käekell Police VANTAGE X PL.13077MPBS/02
105,- €
68,25 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106702004
150,30 €
90,18 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €


ФОТО и ВИДЕО DELFI: "Жили в долг, брали кредиты". Капитан арестованного в Эстонии "Петербурга" провел экскурсию по парому

19.06.2018
Корреспонденты портала Delfi побывали на российском пароме ”Петербург”, которое было арестовано в Эстонии за долги и уже вторую неделю стоит в порту Пальяссааре.
Подробнее

Совершивший покупку в K-Rauta пенсионер получил "премию" в виде штрафа за парковку у магазина

19.06.2018
В прошлую пятницу посетивший магазин K-Rauta в Тонди пенсионер, припарковав автомобиль, забыл поставить парковочные часы. Он успел пробыть в магазине 20 минут и за это время принес торговцу доход в 75 евро. При выходе из магазина между дворниками его машины красовался парковочный штраф на 20 евро.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Какие автомобили чаще всего попадают в Эстонии в аварии

20.06.2018
По данным Фонда дорожного страхования (LKF), в прошлом году виновниками дорожно-транспортных происшествий чаще оказывались более мощные автомобили, такие как Lexus и BMW, частота ущерба которых превысила 7%.
Подробнее