20.06.2018, 08:32

Семеро абитуриентов русских школ сдали экзамен по эстонскому на 100 баллов

 (7)
rus.delfi.ee
EST
Eesti keele riigieksam
Foto: Tiit Blaat

В среду, 20 июня, были объявлены первые результаты государственных экзаменов, которые в этом году сдавали 9161 человек, - по сравнению с прошлым годом результаты оказались лучше.

Экзамен по эстонскому языку как иностранному в этом году сдавали 2037 человек и средний результат составил 63,4 балла (на 3,3 балла выше, чем в прошлом году), пишет rus.err.ee.

Максимальный результат в 100 баллов показали семеро абитуриентов. Ученики, набравшие не менее 60% от максимально возможного результата, получают сертификат о владении эстонским языком на уровне В2: в этом году таких оказалось 1245 человек или 61,1% от общего числа сдававших экзамен, так что по сравнению с прошлым годом их число выросло на 7,4%.

Ученики эстонских школ в количестве 6529 человек сдали экзамен по госязяыку чуть хуже - их средний результат составил 62,2 балла, а максимальный результат в 100 баллов смогли показать лишь трое.

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