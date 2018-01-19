19.01.2018, 15:50

Семейство Сарапуу подают в суд на Лиги и Хельме за высказывания в прессе. За какие конкретно?

 (14)
rus.delfi.ee
EST
Jürgen Ligi ja Martin Helme
Jürgen Ligi ja Martin HelmeFoto: Ekspress Meedia

Председатель центристской фракции Керсти Сарапуу и ее муж, подозреваемый в коррупции бывший вице-мэр Таллинна Авро Сарапуу, требуют с Юргена Лиги и Мартина Хельме опровержения сделанных в их отношении высказываний. В противном случае Сарапуу намерены обратиться в суд и востребовать солидную компенсацию.

Судом Хельме и Лиги грозят потому, что, по оценке Няэса, оба связали имя Арво Сарапуу с коррупцией. Няэс в своем требовании привел и конкретные примеры. Лиги вменяют то, что якобы он связал всю семью Сарапуу с делом о коррупции.

По словам Няэса, Лиги, готовя вотум недоверия Симсон в Рийгикогу, с 5 января 2018 года неоднократно делал заявления в СМИ, что введение бесплатного общественного транспорта по всей стране обосновывается коррупционными бизнес-интересами семейства Сарапуу.

ТОП

”В ответ на вотум недоверия Симсон Центристская партия грозила мне судебным делом. Тем легче далось это заявление о недоверии. Адвокат Сависаара Няэс потребовал, чтобы я в течение недели в двух газетах опубликовал объявление 20x20 см о том, что семья Сарапуу не связана с коррупционным бизнесом. В противном случае мне закроют рот судебным процессом и требованием о компенсации в размере 50 000-100 000 евро”, — написал вице-председатель Партии реформ Юрген Лиги в соцсетях. Из его слов следует, что на деле опровержения требует именно партия, а не сами Сарапуу, и что никаких опровержений он давать не намерен.

Лидер EKRE Мартин Хельме сказал Delfi, что тоже не собирается отвечать Няэсу. ”Честно говоря, я серьезно подумывал над тем, чтобы сообщить в полицию о вымогательстве, поскольку это смахивает на начало 1990-х, когда к тебе в дверь могли постучаться братки и сказать, что ты на кого-то косо посмотрел и теперь должен платить”, — отметил Хельме.

Подробнее о высказываниях Лиги можете прочесть тут.

Читайте также:
152 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
85 000€
Tallinn, Квартира
69 900€
Tallinn, Квартира
155 000€
Tallinn, Квартира
209 000€
Kiili vald, Часть дома
430€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
190 000€
Tallinn, Дом
102 900€
Tallinn, Квартира
120 000€
Tallinn, Квартира
83 000€
Tallinn, Квартира
54 000€
Viimsi vald, Земля
2 800€
Tallinn, Дом
89 000€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии