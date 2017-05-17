Семейные врачи переходят на электронные направления к врачам-специалистам

Уже сегодня, в среду, многие семейные врачи выдают электронные направления к врачам-специалистам, пишет Maaleht.

По словам главы Союза семейных врачей Эстонии Дианы Ингерайнен, электронное направление дает пациенту уверенность, что оно не затеряется, или что человек не оставит его дома, а также, что он попадет к верному специалисту, в нужное время и в нужном месте.

Электронное направление необходимо для бронирования времени визита к врачу-специалисту, кроме офтальмолога, психиатра, гинеколога и дерматолога. При бронировании времени визита можно проверить электронное направление в Инфосистеме. На основании одного направления можно забронировать визит к одному специалисту.