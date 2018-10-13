Семейные врачи и аптекари: причина нехватки вакцины от гриппа – в планировании

В этом году производители поставили в Эстонию 87 000 доз вакцины от гриппа, что, по данным Департамента здоровья, на 10% больше, чем потребовалось в прошлом году, передает "Актуальная камера".

Вакцины двух видов: трехвалентная Influvac, то есть защищающая от трех штаммов гриппа, и четырехвалентная VaxigripTetra, которая на оптовых складах закончилась.

В прошлые годы вакцина тоже закончилась осенью. Производители вакцины для прогноза необходимого количества доз исходят из объема предыдущего сезона. Непроданные вакцины в новом сезоне использовать нельзя.

"Заказывать вакцины надо весной, дополнительно вакцину от гриппа не производят. И если прогноз оказался меньше спроса, то дополнительную вакцину можно заказать лишь в том случае, если в какой-то стране остался запас", — пояснила руководитель отдела выдачи лицензий на деятельность Департамента лекарств Маргит Плаксо.