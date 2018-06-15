15.06.2018, 08:50

Семь полезных фактов, если вы ухаживаете за близким человеком


rus.delfi.ee
EST 1
Семь полезных фактов, если вы ухаживаете за близким человеком
Foto: Sotsiaalministeerium

Если для повседневной способности самостоятельно справляться с делами человек нуждается в посторонней помощи, то с этим ему должен помочь орган самоуправления по месту жительства. Для получения помощи необходимо предоставить ходатайство в орган местного самоуправления, который выяснит, в какой именно помощи нуждается человек и в каком объеме, чтобы обеспечить ему возможность справляться с повседневными делами, пишет главный специалист отдела попечительства Министерства социальных дел Кетри Куппер.

При необходимости местное самоуправление назначает человеку попечителя. Как правило, попечитель помогает человеку справляться с теми повседневными делами, в которых ему нужна посторонняя помощь. Например, в приготовлении пищи, проведении гигиенических процедур, сопровождении на визит к врачу, помощи в делах по хозяйству и т. п. Конкретные задачи попечителя оговариваются тремя сторонами — получающим уход лицом, попечителем и местным самоуправлением. Человек может выбрать попечителем того, кому он доверяет, например, знакомого или соседа, способного выполнять обязанности попечителя. Если человек сам не может найти себе попечителя, то это должно сделать местное самоуправление. Помните, что попечителя можно назначить только с согласия нуждающегося в уходе лица.

В случае, если местное самоуправление отказывается назначать попечителя, то в письменном решении следует указать причины отказа и пояснить, каким образом были приняты такие выводы. Вне всяких сомнений, отказ в назначении попечителя человеку, у которого есть дети или совершеннолетние внуки, т.е. законные лица, обязанные обеспечивать содержание, противоречит закону. Несмотря на то, что ответственность за обеспечение выполнения своих повседневных задач в первую очередь ложится на самого человека, во вторую — на его семью, и в третью — на орган местного самоуправления и государство, обязанность по предоставлению содержания не приравнивается к обязанности по уходу. К сожалению, многие местные самоуправления до сих пор приравнивают одно к другому и тем самым оставляют нуждающегося в помощи человека без необходимой поддержки.

Обязанность по предоставлению содержания

ТОП

Обязанность по предоставлению содержания означает, прежде всего, финансовую поддержку нуждающегося в помощи члена семьи, если у него нет финансовых средств, чтобы самостоятельно справляться с делами. Например, если члену семьи нужна круглосуточная услуга по уходу, стоимость которой составляет 800 евро в месяц, и человек не способен сам покрыть эти расходы, то члены семьи, на которых возложена обязанность по содержанию, должны помочь ему с оплатой этих услуг. При этом выплата содержания нуждающемуся в помощи члену семьи не должна наносить вред привычному укладу жизни человека, обеспечивающего содержание. В случае, если у лиц, обеспечивающих содержание, нет возможности финансово помочь своему нуждающемуся в помощи члену семьи в оплате услуг, то оплатить услуги поможет местное самоуправление. Орган местного самоуправления должен рассматривать каждый случай в отдельности.

Основная цель социальной защиты заключается в том, чтобы поддерживать и повышать способность человека самостоятельно справляться с делами, предотвращать безработицу, а также поддерживать возможность совмещения работы и семейной жизни. Это означает, что предлагаемая помощь должна способствовать возможности человека самостоятельно справляться с делами и участвовать в общественной жизни тем людям, на которых возложена обязанность по уходу. Местное самоуправление должно предлагать людям решения, способствующие самодостаточности. Поэтому орган местного самоуправления не в праве отказывать в установлении попечения и назначении попечителя исключительно ввиду наличия законных лиц, обязанных обеспечивать содержание.

В значении закона прямая обязанность по уходу возлагается только на родителя в отношении несовершеннолетнего ребенка — поэтому несовершеннолетнему ребенку обычно не назначается попечитель. Если у совершеннолетнего лица имеется обоснованная потребность в назначении попечителя, то органам местного самоуправления в любом случае придется организовать ему попечителя.

Блага попечителя и социальные гарантии

Местное самоуправление — волость или город — выплачивает назначенному попечителю попечительское пособие. Как правило, размер пособия зависит от серьезности потребности в уходе, а также от приоритетов и возможностей органа местного самоуправления. В частности, орган местного самоуправления оплачивает социальный налог за тех получателей попечительского пособия, кто не работает, не является получателем государственной пенсии и не является лицом с частичной или отсутствующей трудоспособностью. Оплата социального налога гарантирует попечителю наличие медицинского страхования.

Кроме того, попечителем должны соблюдаться требования активности — не работающие лица с частичной трудоспособностью для получения пособия по трудоспособности обязаны быть активными. Это значит, что человек вправе получать от Кассы по безработице денежное пособие и всестороннюю помощь, необходимую для трудоустройства. Однако человеку необходимо самостоятельно предпринимать шаги для поиска работы и использовать предлагаемые ему услуги, чтобы способствовать нахождению работы, соответствующей его способностям, и удержаться на этой работе.

Помимо трудовой занятости и поиска работы человек может исполнять требование активности, осуществляя уход за человеком с недостатком здоровья. Требование активности считается выполненным попечителем, если орган местного самоуправления назначил человека с пониженной трудоспособностью попечителем совершеннолетнего лица и выплачивает за это пособие. При этом долгосрочный уход не является целью как таковой, поскольку это лишает попечителя возможности работать.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


”Природу якобы не загрязняют — полная чушь”. Откровения работающего на заводе в Финляндии эстоноземельца

15.06.2018
Эстоноземелец, успевший поработать на двух заводах по рафинированию древесины в Финляндии, описывает то, как там протекает работа за закрытыми дверьми. По его словам, природа очень сильно загрязняется, пишет Maaleht.
Подробнее

Кто и почему оказывается в Приюте матери и ребенка и как потом складывается их судьба?

15.06.2018
В тихом и спокойном районе столицы, в лесу, находится убежище для тех, чья жизнь дома стала невыносимой. Для тех, у кого она напоминает ад из-за насилия и постоянных придирок со стороны мужа. Для тех, кто вынужден спасаться от террора вместе со своими детьми, не думая о вещах — лишь бы уйти живым и невредимым. Уже 20 лет в тихом и безопасном месте пострадавшие от психологического и физического насилия женщины могут найти психологическую помощь, юридическую поддержку, крышу над головой и возможность начать новую жизнь. Кто же сюда чаще всего приходит и как они начинают все сначала?
Подробнее


ФОТО: Россия разгромила на чемпионате мира Саудовскую Аравию

14.06.2018
В Москве стартовал чемпионат мира по футболу. В матче открытия сборная России разгромила на стадионе "Лужники" Саудовскую Аравию - 5:0 (2:0). Текстовую онлайн-трансляцию этого поединка вел портал Delfi.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


БОЛЬШОЕ СРАВНЕНИЕ: Как отличаются цены на алкоголь на судах в Финском заливе, в Таллинне и в Латвии

14.06.2018
Финская газета Iltasanomat пишет, что повышение акцизов в Эстонии привлекло финнов в Латвию. В последнее время среди финнов стало популярным комбинировать поездку в Латвию с посещением Пярну.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100111
169,- €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
177,65 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106802002
128,70 €
77,22 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
160,65 €

ВИДЕО DELFI TV: Последние вздохи: владельцы огородов у Таллиннского аэропорта всеми силами избегают сноса

14.06.2018
Возникшую в советское время сеть садовых участков за Таллиннским аэропортом пробуют ликвидировать уже годами. Страстные садоводы-любители не хотят так просто отказываться от кусочка земли и все время переезжают на пару сотен метров дальше, куда ковши еще не дотягиваются. Delfi TV ходил выяснять, какой жизнью живут садоводы и что их там так настойчиво держит.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ: доверие к Евросоюзу возросло, больше всего сторонников евро — в Эстонии

15.06.2018
Согласно новому исследованию Евробарометра, большинство граждан Евросоюза считают, что экономическая ситуация в ЕС в порядке, и они смотрят в будущее с оптимизмом. Доверия к ЕС растет, а поддержка экономического и денежного союза находится на самом высоком уровне. Евро больше всего поддерживают жители Эстонии.
Подробнее


МНЕНИЕ: Защитишь диссертацию — приходи к нам дворником!

14.06.2018
Не так давно портал DELFI опубликовал мнение руководителя по персоналу сети магазинов Rimi Кайре Теро под заголовком ”Если не будешь учиться, станешь кассиром в магазине”. Не буду пересказывать содержание этой публикации, желающие сами в состоянии найти её и прочитать.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ЭКСПЕРТ │ Дилемма: покупать или арендовать недвижимость?

15.06.2018
Из года в год ведется дискуссия о том, какое решение является наиболее правильным — приобрести объект недвижимости, взяв кредит в банке, или все же арендовать жилье. В действительности же правильный ответ кроется в возможностях и потребностях каждого человека.
Подробнее