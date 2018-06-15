Семь полезных фактов, если вы ухаживаете за близким человеком

В случае, если местное самоуправление отказывается назначать попечителя, то в письменном решении следует указать причины отказа и пояснить, каким образом были приняты такие выводы. Вне всяких сомнений, отказ в назначении попечителя человеку, у которого есть дети или совершеннолетние внуки, т.е. законные лица, обязанные обеспечивать содержание, противоречит закону. Несмотря на то, что ответственность за обеспечение выполнения своих повседневных задач в первую очередь ложится на самого человека, во вторую — на его семью, и в третью — на орган местного самоуправления и государство, обязанность по предоставлению содержания не приравнивается к обязанности по уходу. К сожалению, многие местные самоуправления до сих пор приравнивают одно к другому и тем самым оставляют нуждающегося в помощи человека без необходимой поддержки.

Обязанность по предоставлению содержания

Обязанность по предоставлению содержания означает, прежде всего, финансовую поддержку нуждающегося в помощи члена семьи, если у него нет финансовых средств, чтобы самостоятельно справляться с делами. Например, если члену семьи нужна круглосуточная услуга по уходу, стоимость которой составляет 800 евро в месяц, и человек не способен сам покрыть эти расходы, то члены семьи, на которых возложена обязанность по содержанию, должны помочь ему с оплатой этих услуг. При этом выплата содержания нуждающемуся в помощи члену семьи не должна наносить вред привычному укладу жизни человека, обеспечивающего содержание. В случае, если у лиц, обеспечивающих содержание, нет возможности финансово помочь своему нуждающемуся в помощи члену семьи в оплате услуг, то оплатить услуги поможет местное самоуправление. Орган местного самоуправления должен рассматривать каждый случай в отдельности.

Основная цель социальной защиты заключается в том, чтобы поддерживать и повышать способность человека самостоятельно справляться с делами, предотвращать безработицу, а также поддерживать возможность совмещения работы и семейной жизни. Это означает, что предлагаемая помощь должна способствовать возможности человека самостоятельно справляться с делами и участвовать в общественной жизни тем людям, на которых возложена обязанность по уходу. Местное самоуправление должно предлагать людям решения, способствующие самодостаточности. Поэтому орган местного самоуправления не в праве отказывать в установлении попечения и назначении попечителя исключительно ввиду наличия законных лиц, обязанных обеспечивать содержание.

В значении закона прямая обязанность по уходу возлагается только на родителя в отношении несовершеннолетнего ребенка — поэтому несовершеннолетнему ребенку обычно не назначается попечитель. Если у совершеннолетнего лица имеется обоснованная потребность в назначении попечителя, то органам местного самоуправления в любом случае придется организовать ему попечителя.

Блага попечителя и социальные гарантии

Местное самоуправление — волость или город — выплачивает назначенному попечителю попечительское пособие. Как правило, размер пособия зависит от серьезности потребности в уходе, а также от приоритетов и возможностей органа местного самоуправления. В частности, орган местного самоуправления оплачивает социальный налог за тех получателей попечительского пособия, кто не работает, не является получателем государственной пенсии и не является лицом с частичной или отсутствующей трудоспособностью. Оплата социального налога гарантирует попечителю наличие медицинского страхования.