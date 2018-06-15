15.06.2018, 08:50

Семь полезных фактов, если вы ухаживаете за близким человеком

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rus.delfi.ee
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Семь полезных фактов, если вы ухаживаете за близким человеком
Foto: Sotsiaalministeerium

Если для повседневной способности самостоятельно справляться с делами человек нуждается в посторонней помощи, то с этим ему должен помочь орган самоуправления по месту жительства. Для получения помощи необходимо предоставить ходатайство в орган местного самоуправления, который выяснит, в какой именно помощи нуждается человек и в каком объеме, чтобы обеспечить ему возможность справляться с повседневными делами, пишет главный специалист отдела попечительства Министерства социальных дел Кетри Куппер.

При необходимости местное самоуправление назначает человеку попечителя. Как правило, попечитель помогает человеку справляться с теми повседневными делами, в которых ему нужна посторонняя помощь. Например, в приготовлении пищи, проведении гигиенических процедур, сопровождении на визит к врачу, помощи в делах по хозяйству и т. п. Конкретные задачи попечителя оговариваются тремя сторонами — получающим уход лицом, попечителем и местным самоуправлением. Человек может выбрать попечителем того, кому он доверяет, например, знакомого или соседа, способного выполнять обязанности попечителя. Если человек сам не может найти себе попечителя, то это должно сделать местное самоуправление. Помните, что попечителя можно назначить только с согласия нуждающегося в уходе лица.

В случае, если местное самоуправление отказывается назначать попечителя, то в письменном решении следует указать причины отказа и пояснить, каким образом были приняты такие выводы. Вне всяких сомнений, отказ в назначении попечителя человеку, у которого есть дети или совершеннолетние внуки, т.е. законные лица, обязанные обеспечивать содержание, противоречит закону. Несмотря на то, что ответственность за обеспечение выполнения своих повседневных задач в первую очередь ложится на самого человека, во вторую — на его семью, и в третью — на орган местного самоуправления и государство, обязанность по предоставлению содержания не приравнивается к обязанности по уходу. К сожалению, многие местные самоуправления до сих пор приравнивают одно к другому и тем самым оставляют нуждающегося в помощи человека без необходимой поддержки.

Обязанность по предоставлению содержания

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Обязанность по предоставлению содержания означает, прежде всего, финансовую поддержку нуждающегося в помощи члена семьи, если у него нет финансовых средств, чтобы самостоятельно справляться с делами. Например, если члену семьи нужна круглосуточная услуга по уходу, стоимость которой составляет 800 евро в месяц, и человек не способен сам покрыть эти расходы, то члены семьи, на которых возложена обязанность по содержанию, должны помочь ему с оплатой этих услуг. При этом выплата содержания нуждающемуся в помощи члену семьи не должна наносить вред привычному укладу жизни человека, обеспечивающего содержание. В случае, если у лиц, обеспечивающих содержание, нет возможности финансово помочь своему нуждающемуся в помощи члену семьи в оплате услуг, то оплатить услуги поможет местное самоуправление. Орган местного самоуправления должен рассматривать каждый случай в отдельности.

Основная цель социальной защиты заключается в том, чтобы поддерживать и повышать способность человека самостоятельно справляться с делами, предотвращать безработицу, а также поддерживать возможность совмещения работы и семейной жизни. Это означает, что предлагаемая помощь должна способствовать возможности человека самостоятельно справляться с делами и участвовать в общественной жизни тем людям, на которых возложена обязанность по уходу. Местное самоуправление должно предлагать людям решения, способствующие самодостаточности. Поэтому орган местного самоуправления не в праве отказывать в установлении попечения и назначении попечителя исключительно ввиду наличия законных лиц, обязанных обеспечивать содержание.

В значении закона прямая обязанность по уходу возлагается только на родителя в отношении несовершеннолетнего ребенка — поэтому несовершеннолетнему ребенку обычно не назначается попечитель. Если у совершеннолетнего лица имеется обоснованная потребность в назначении попечителя, то органам местного самоуправления в любом случае придется организовать ему попечителя.

Блага попечителя и социальные гарантии

Местное самоуправление — волость или город — выплачивает назначенному попечителю попечительское пособие. Как правило, размер пособия зависит от серьезности потребности в уходе, а также от приоритетов и возможностей органа местного самоуправления. В частности, орган местного самоуправления оплачивает социальный налог за тех получателей попечительского пособия, кто не работает, не является получателем государственной пенсии и не является лицом с частичной или отсутствующей трудоспособностью. Оплата социального налога гарантирует попечителю наличие медицинского страхования.

Кроме того, попечителем должны соблюдаться требования активности — не работающие лица с частичной трудоспособностью для получения пособия по трудоспособности обязаны быть активными. Это значит, что человек вправе получать от Кассы по безработице денежное пособие и всестороннюю помощь, необходимую для трудоустройства. Однако человеку необходимо самостоятельно предпринимать шаги для поиска работы и использовать предлагаемые ему услуги, чтобы способствовать нахождению работы, соответствующей его способностям, и удержаться на этой работе.

Помимо трудовой занятости и поиска работы человек может исполнять требование активности, осуществляя уход за человеком с недостатком здоровья. Требование активности считается выполненным попечителем, если орган местного самоуправления назначил человека с пониженной трудоспособностью попечителем совершеннолетнего лица и выплачивает за это пособие. При этом долгосрочный уход не является целью как таковой, поскольку это лишает попечителя возможности работать.

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