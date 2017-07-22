Сельскохозяйственная палата: злоупотребляющие пестицидами должны отвечать за ущерб

Торгово-сельскохозяйственная палата Эстонии осуждает сознательное нарушение правил использования средств защиты растений и считает, что нарушители должны нести ответственность за ущерб.

"Пчелы — друзья фермеров, потому что в качестве природных опылителей они закладывают основу хорошего урожая. Поэтому мы не может согласиться с ошибками при использовании средств защиты растений и сознательные нарушители установленных правил должны нести ответственность", — сказал председатель правления Торгово-сельскохозяйственной палаты Роомет Сырмус, передает rus.err.ee.

В первой половине июля в Эстонии зафиксировали пять случаев массовой гибели пчел в четырех уездах Эстонии, и к настоящему времени известно, что в двух случаях причиной гибели стали пестициды, в двух случаях связи с пестицидами не установлено, а анализы по пятому случаю пока не закончены: "Мы считаем, что государственный надзор должен привлечь к ответственности умышленно нарушивших правила", — добавил Сырмус.

Нарушители бросают тень на весь сельхозсектор

По словам члена правления Торгово-сельскохозяйственной палаты Вахура Тыниссоо, фермеры обеспокоены тем, что единичные случаи неправильного применения пестицидов подрывают доверие ко всему сельскохозяйственному сектору, а при освещении этой темы распространяются и ложные утверждения.

"При этом подавляющее большинство сельхозпроизводителей осознают свою ответственность за сохранение природы и производство безопасных продуктов питания, а также тесно сотрудничают с пчеловодами. С другой стороны, Сельскохозяйственная палата поддерживает инициативу Министерства сельской жизни по внесению дополнений в Закон о защите растений", — сказал Тыниссоо.