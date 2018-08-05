05.08.2018, 20:50

Секс-роботы покоряют мир. Совсем скоро — агрегаты в виде детей и животных

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Маттиас Калев
Маттиас Калев
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Секс-роботы покоряют мир. Совсем скоро — агрегаты в виде детей и животных
TERE HOMMIKUST, BRITANNIA! Arran Lee Squire ja tema loodud seksirobot Samantha (paremal) mullu septembris Briti telekanali ITV hommikusaates.Vida Press

Пришло время забыть Мэрилин Монро и другие секс-символы ушедших эпох. Во времена, когда средний эстонец самозабвенно выступает против закона о сожительстве, многие люди по всей земле уже давно занимаются сексом с роботами, пишет Eesti Ekspress.

По словам эксперта по искусственному интеллекту Давида Леви, через сорок лет роботы будут настолько распространены, что интимная связь между человеком и машиной уже не будет удивлять никого. На данный момент группа ученых Университета Огайо разрабатывает решение, которое позволило бы людям и роботам заводить детей при помощи суррогатного материнства. Если их попытки увенчаются успехом, то в будущем у определенного количества детей одним из родителей будет являться секс-робот.

Широкое распространение таких роботов неизбежно повлечет за собой ряд этических проблем и вопросов. К примеру, в Японии и Китае продаются секс-роботы в виде детей. По некоторой информации, производителя рассматривают возможность создание секс-роботов-животных. Занятие сексом с такими роботами легально во всем миру.

Издание отмечает, что даже если секс-роботы будут полностью или частично запрещены, то нелегальный рынок в полном объеме контролировать все равно не удастся.

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