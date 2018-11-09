09.11.2018, 10:35

Секретные документы Сил обороны в течение долгих лет находились в интернете в публичном доступе

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rus.delfi.ee
EST 6
Секретные документы Сил обороны в течение долгих лет находились в интернете в публичном доступе
Arno Mikkor

В отвечающем за безопасность регистре документов Сил обороны на протяжении пяти лет в публичном доступе находились документы, предназначенные для внутреннего пользования, пишет Eesti Päevaleht.

”Я послал сержанта в п…у, поскольку мне показалось, что у него давно не было”, — аргументировал один из срочников свой отказ убирать туалет.

”Посмотреть, прокатит или нет. Меня захватывал сам этот процесс”, — написал младший сержант в объяснительной по поводу ухода в самоволку. Молодой человек сорвал с формы другого солдата именную табличку и зарегистрировался на вахте под его именем.

”Я застал свою жену за распитием спиртных напитков с другими мужчинами. Это произвело на меня очень сильное впечатление. Из-за этого я и сам стал пить”, — объясняет свое 27-часовое опоздание в часть другой срочник.

В регистре документов, который называется Saurus, насчитывалось сотни таких объяснительных и рапортов, составленных срочниками или их командованием в ходе дисциплинарных производств.

”Содержание объяснительных записок очень личное. Другие сроники не имеют права читать их без спроса”, — отмечает резервист Таави Куусеок.

Seletuskiri

Кроме личной информации, из этих документов можно было узнать, кто какую информацию передавал офицерам. Например, один младший сержант сообщал руководству о том, кто употребляет в части марихуану и кто ее туда поставляет.

Часть документов содержала и описание личности служащих. ”Этот солдат ленивый и невменяемый”, — написало об одном срочнике начальство, когда тот не подчинился приказу перестать есть ложкой из общего термоса.

Содержались в документах и данные о здоровье. Так, один срочник должен был явиться на службу в воскресенье вечером. До этого он целую неделю пил и прекратил лишь в воскресенье ночью. Осознав, что совершил проступок, он решил объяснить все плохим состоянием здоровья и вызвал себе скорую. Составленная медиками карта оказалась в открытом доступе.

Из других документов следует, что еще один рядовой, которому на четыре часа разрешили отлучиться из части, умудрился напиться за это время до опьянения в 4,8 промилле.

Несмотря на то, что, как только проблема стала очевидна, Силы обороны закрыли Saurus для ”упорядочивания данных”, в поисковой системе Google по-прежнему можно найти выдержки из документов.

1 ноября Инспекция по защите данных начала в отношении Сил обороны производство по надзору.

Поскольку, исходя из пенитенциарного кодекса, в случае выявления нарушений наказать непосредственно Силы обороны будет невозможно, то будут наказаны те работники ведомства, которые столь халатным образом отнеслись к документации.

Статья подготовлена студентами факультета журналистики Тартуского университета в рамках курса по репортерской работе.

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