Секретные документы Сил обороны в течение долгих лет находились в интернете в публичном доступе

”Я послал сержанта в п…у, поскольку мне показалось, что у него давно не было”, — аргументировал один из срочников свой отказ убирать туалет.

”Посмотреть, прокатит или нет. Меня захватывал сам этот процесс”, — написал младший сержант в объяснительной по поводу ухода в самоволку. Молодой человек сорвал с формы другого солдата именную табличку и зарегистрировался на вахте под его именем.

”Я застал свою жену за распитием спиртных напитков с другими мужчинами. Это произвело на меня очень сильное впечатление. Из-за этого я и сам стал пить”, — объясняет свое 27-часовое опоздание в часть другой срочник.

В регистре документов, который называется Saurus, насчитывалось сотни таких объяснительных и рапортов, составленных срочниками или их командованием в ходе дисциплинарных производств.

”Содержание объяснительных записок очень личное. Другие сроники не имеют права читать их без спроса”, — отмечает резервист Таави Куусеок.

Seletuskiri

Кроме личной информации, из этих документов можно было узнать, кто какую информацию передавал офицерам. Например, один младший сержант сообщал руководству о том, кто употребляет в части марихуану и кто ее туда поставляет.

Часть документов содержала и описание личности служащих. ”Этот солдат ленивый и невменяемый”, — написало об одном срочнике начальство, когда тот не подчинился приказу перестать есть ложкой из общего термоса.

Содержались в документах и данные о здоровье. Так, один срочник должен был явиться на службу в воскресенье вечером. До этого он целую неделю пил и прекратил лишь в воскресенье ночью. Осознав, что совершил проступок, он решил объяснить все плохим состоянием здоровья и вызвал себе скорую. Составленная медиками карта оказалась в открытом доступе.