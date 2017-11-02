Секрет успеха? Перед выборами "Столица" опубликовала 11 статей, как Кылварт помогает ветеранам

Незадолго до местных выборов газета ”Столица” опубликовала 11 статей о том, что вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт собирает деньги в поддержку ветеранов Второй мировой войны. Будучи первым номером по Ласнамяэ, Кылварт собрал урожай в 24 668 голосов — лучший по Таллинну.

Статья первая от 31 мая 2017. Михаил Кылварт встретился с ответственным секретарем Таллинского общества ветеранов Второй Мировой войны антигитлеровской коалиции Ниной Павловой.

Статья вторая от 7 июня 2017. Глава таллиннских ветеранов Нина Павлова и вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт обсудили возможности помощи ветеранам.

Статья третья от 13 июля 2017. Услуга сиделки или хосписа — единственная возможность для многих престарелых ветеранов дожить свой век в нормальных человеческих условиях — очень часто, увы, просто недоступна им из-за нехватки денег. Конкретный план помощи таким людям разрабатывает инициативная группа под руководством вице-мэра Таллинна Михаила Кылварта.

Статья четвертая от 31 июля 2017. В частности — о создании фонда под эгидой Михаила Кылварта.

Статья пятая от 25 августа 2017. Про акцию ”Я помню, я помогаю”; имеется несколько отсылок к Кылварту.

Статья шестая от 28 августа 2017. Михаил Кылварт — об акции помощи ветеранам ”Я помню, я помогаю”.

Статья седьмая от 31 августа 2017. Благотворительная акция ”Я помню, я помогаю”, организованная по личной инициативе вице-мэра Таллинна Михаила Кылварта с целью обеспечить ветеранам достойные условия жизни, продолжается.

Статья восьмая от 1 сентября 2017. По предложению и личной инициативе вице-мэра Михаила Кылварта в Таллинне появилось и развивается общественное движение помощи ветеранам. Одного из них — 98-летнего Петра Филипповича Едалина, которому он решил помочь — Кылварт навестил в патронажной клинике.

Статья девятая от 8 сентября 2017. Благотворительная акция ”Я помню, я помогаю”, организованная по личной инициативе вице-мэра Таллинна Михаила Кылварта с целью обеспечить ветеранам достойные условия жизни, продолжается.

Статья десятая от 22 сентября 2017. Помимо обычных жителей нашей страны, активно жертвующих средства на благое дело, к движению, организованному по личной инициативе вице-мэра Таллинна Михаила Кылварта, присоединяются известные политики.

Статья одиннадцатая от 6 октября 2017. К акции, организованной по личной инициативе вице-мэра Таллинна Михаила Кылварта, присоединился заместитель старейшины Мустамяэ Максим Волков.