СЕГОДНЯ: Жителям Кесклинн расскажут о ремонте и изменениях улицы Гонсиори

Реконструкция улицы Гонсиори в Таллинне повлияет на повседневную жизнь местных жителей и водителей. О том какие изменения ждут жителей города, и когда они наступят, расскажет управа района Кесклинн на инфочасе cегодня 31 января в 17:30.

Изменения на улицах Гонсиори затронут жителей и участников дорожного движения уже на следующей неделе, когда Trev-2 Grupp планирует начать строительные работы. ”Строительные работы расчитаны на два года и будут проводиться в несколько этапов, которые приведут к изменениям как в управлении дорожным движением, так и, увы, в некотором роде в организации повседневной жизни людей”, — сказал Владимир Свет, старейшина Кесклинн. Почему эти изменения необходимы, как их будут производить, и к какому результату это приведет — всё это мы хотим рассказать на инфочасе.

Инфочас состоится в среду 31 января в 17:30 в зале Kadrioru Saksa Gümnaasium. Информацией поделятся управа района Кесклинн, Таллиннский коммунальный и транспортный департаменты. ”Давно уже ясно, что улица Гонсиори — как важная магистраль требует основательного обновления.” Реконструкция была запланирована на прошлый год, но председательство Эстонии в Европейском Союзе загрузило движение в столице, и ремонт улицы Гонсиори пришлось перенести на этот год ”, -пояснил Владимир Свет.

Ремонтные работы, которые начнутся уже 5 февраля, принесут жителям района Гонсиори и людям, кто использует эту дорогу, большие изменения. Сначала на ремонт уйдет отрезок улицы К.Тюрнпу от перекрестка Гонсиори -Лаагна до перекрестка Вильмси-Лаагна. Ремонт на этом отрезке продлится до мая месяца. Из-за этого движение на Лаагна теэ по направлению к Тарту мнт будет направлено через улицу Лубья.

Первоначально движение по улице Гонсиори не изменится, туда по-прежнему можно будет поворачивать направо с улицы Лаагна теэ.

С улицы Тюрнпу можно будет проехать на Лаагна теэ через Вильмси и Весивярава или через улицы Вильмси и Лубья. Во время строительных работ останется открытой одна полоса движения на улице Тюрнпу в сторону Лаагна теэ. В объезд можно будет проехать через улицу Лаулупео, а также через Петербури теэ или Нарва мнт. Такая схема движения, согласно плану, будет работать до 26 мая. Затем начнётся реконструкция улицы Гонсиори, где будет действовать временное решение по изменению дорожного движения.

К осени улица будет готова и получит новый вид — с полосами общественного транспорта и полосой с изменяющимся направлением движения. На 2019 год запланирован основательный ремонт улицы Кундери.

Необходимую информацию о временных изменениях дорожного движения можно найти как на домашней странице Таллинна, так и на странице управы района Кесклинн (www.tallinn.ee/est/kesklinn/).