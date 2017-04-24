Сегодня за круглым столом эксперты обсудят, является ли решение о вакцинации индивидуальным

Сегодня в рамках Европейской недели вакцинации ВОЗ состоится организованный Эстонским союзом производителей лекарств круглый стол с участием врачей и представителей Департамента здравоохранения, Департамента лекарственных средств, Рийгикогу, Министерства социальных дел, горуправы Таллинна и фармацевтических компаний.

Они обсудят ответственность, связанную с прививками, вакцинацией, государственной программой иммунизации и отказом от вакцинации, сообщает Эстонский союз производителей лекарств.

”Время от времени темы вакцины выносятся на обсуждение — осведомленность жителей Эстонии о вызванных отказом от вакцинации болезнях и их последствиях могла бы быть выше, чем сейчас”, — сказал руководитель Эстонского союза произвводителей лекарств Рихо Тапфер.

”В центре сегодняшнего обсуждения находится вопрос о том, кто будет нести ответственность, если отказ от вакцинации достигнет критической отметки, и практически исчезнувшие заболевания вернутся и начнут развиваться. Мы собрали за круглым столом экспертов, занимающихся этой темой, чтобы совместно обсудить проблемы и определить общие цели”, — добавил он.

За круглым столом обсудят различные темы: например, сезон гриппа и охват вакцинации против гриппа. ”Эстония находится на последнем месте по вакцинации против гриппа, положение в нашей стране не отвечает рекомендациям со стороны ВОЗ и Европейской комиссии. Ситуация плохая — люди не видят разницы между насморком и гриппом, и не представляют, какие осложнения могут быть после этого заболевания”, — объяснил Тапфер.

”За круглым столом мы поговорим также о появлении новых вакцин в государственном календаре иммунизации, связанных с этим изменениях и направлениях развития, охвате вакцинации в Эстонии и т.д”, — добавил он.

Круглый стол состоится 24-го апреля с 12.00 до 14.00 в большом зале Таллиннской центральной детской поликлиники (Рави, 27). Дискуссией руководит Урмас Вайно.

В круглом столе примут участие:

Кай Зильмер, руководитель инфекционной клиники при Западно-Таллиннской центральной больнице

Кармен Йоллер, семейный врач

Мартин Кадай, советник отдела здоровья нации Министерства социальных дел

Рихо Тапфер, руководитель Союза производителей лекарств

Эда Тамм, педиатр

Лийна Керсна, член социальной комиссии Рийгикогу

Ольга Садикова, главный специалист центра гриппа Департамента здравоохранения

Ирина Филиппова, главный специалист отдела слежения и надзора за инфекционными заболеваниями Департамента здравоохранения

Отт Лайус, руководитель отдела безопасности медикаментов

Герли Лийвет, вице-президент Эстонского союза медсестер

Виктория Ладынская, член Рийгикогу

Ийрис Салури, руководитель по связям с общественностью

Эне Томберг, ведущий специалист Таллиннского социального департамента здравоохранения

Программа круглого стола:

12.00–12.15 Приветственная речь модератора Урмаса Вайно

12.15–13.45 Дискуссия на тему ”Является ли решение о вакцинации индивидуальным?”

13.45–14.00 Интервью, беседы

Более подробную информацию о Европейской неделе вакцинации ВОЗ, которая пройдет 24-30.04.2017, можно найти здесь. Лозунг мероприятия в этом году — "Вакцины работают!"