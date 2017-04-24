Сегодня за круглым столом эксперты обсудят, является ли решение о вакцинации индивидуальным

Сегодня в рамках Европейской недели вакцинации ВОЗ состоится организованный Эстонским союзом производителей лекарств круглый стол с участием врачей и представителей Департамента здравоохранения, Департамента лекарственных средств, Рийгикогу, Министерства социальных дел, горуправы Таллинна и фармацевтических компаний.
Они обсудят ответственность, связанную с прививками, вакцинацией, государственной программой иммунизации и отказом от вакцинации, сообщает Эстонский союз производителей лекарств.
”Время от времени темы вакцины выносятся на обсуждение — осведомленность жителей Эстонии о вызванных отказом от вакцинации болезнях и их последствиях могла бы быть выше, чем сейчас”, — сказал руководитель Эстонского союза произвводителей лекарств Рихо Тапфер.
”В центре сегодняшнего обсуждения находится вопрос о том, кто будет нести ответственность, если отказ от вакцинации достигнет критической отметки, и практически исчезнувшие заболевания вернутся и начнут развиваться. Мы собрали за круглым столом экспертов, занимающихся этой темой, чтобы совместно обсудить проблемы и определить общие цели”, — добавил он.
За круглым столом обсудят различные темы: например, сезон гриппа и охват вакцинации против гриппа. ”Эстония находится на последнем месте по вакцинации против гриппа, положение в нашей стране не отвечает рекомендациям со стороны ВОЗ и Европейской комиссии. Ситуация плохая — люди не видят разницы между насморком и гриппом, и не представляют, какие осложнения могут быть после этого заболевания”, — объяснил Тапфер.
”За круглым столом мы поговорим также о появлении новых вакцин в государственном календаре иммунизации, связанных с этим изменениях и направлениях развития, охвате вакцинации в Эстонии и т.д”, — добавил он.
Круглый стол состоится 24-го апреля с 12.00 до 14.00 в большом зале Таллиннской центральной детской поликлиники (Рави, 27). Дискуссией руководит Урмас Вайно.
В круглом столе примут участие:
- Кай Зильмер, руководитель инфекционной клиники при Западно-Таллиннской центральной больнице
- Кармен Йоллер, семейный врач
- Мартин Кадай, советник отдела здоровья нации Министерства социальных дел
- Рихо Тапфер, руководитель Союза производителей лекарств
- Эда Тамм, педиатр
- Лийна Керсна, член социальной комиссии Рийгикогу
- Ольга Садикова, главный специалист центра гриппа Департамента здравоохранения
- Ирина Филиппова, главный специалист отдела слежения и надзора за инфекционными заболеваниями Департамента здравоохранения
- Отт Лайус, руководитель отдела безопасности медикаментов
- Герли Лийвет, вице-президент Эстонского союза медсестер
- Виктория Ладынская, член Рийгикогу
- Ийрис Салури, руководитель по связям с общественностью
- Эне Томберг, ведущий специалист Таллиннского социального департамента здравоохранения
Программа круглого стола:
12.00–12.15 Приветственная речь модератора Урмаса Вайно
12.15–13.45 Дискуссия на тему ”Является ли решение о вакцинации индивидуальным?”
13.45–14.00 Интервью, беседы
Более подробную информацию о Европейской неделе вакцинации ВОЗ, которая пройдет 24-30.04.2017, можно найти здесь. Лозунг мероприятия в этом году — "Вакцины работают!"