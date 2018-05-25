25.05.2018, 08:28

Сегодня вступают в силу поправки к закону о защите личных данных

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rus.delfi.ee
EST 1
Andmekaitse Inspektsiooni veebikülg
Foto: Vallo Kruuser

Цель нового закона, который вступает в силу 25 мая на всей территории Европейского союза, состоит в защите личного пространства: отныне жители Эстонии смогут потребовать у любого учреждения предоставить всю имеющуюся о них информацию, вне зависимости от их статуса.

Как передают утренние теленовости "Актуальной камеры" на канале ETV+, коммерческим предприятиям можно будет запретить передавать или использовать свои личные данные, сообщает rus.err.ee.

Люди получат дополнительные возможности контролировать, как и кому передаются их личные данные и кем они обрабатываются.

После скандала с компанией Cambridge Analytica, которая оказалась причастна к вмешательству в выборы около 200 стран с помощью анализа политических предпочтений 50 миллионов пользователей Facebook, директива ЕС выглядит особенно актуальной.

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