Сегодня впервые отмечается день эстонского мороженого

На первую годовщину со дня рождения легенды в мире мороженого Дядюшки Эскимо хранитель его наследия, местный производитель мороженого Balbiino, начинает новую традицию: день рождения Дядюшки Эскимо — 6 июля — теперь будет днем эстонского мороженого, сообщает Balbiino.

”Вклад легендарного Дядюшки Эскимо в организацию производства мороженого в Эстонии неоценим и заслуживает того, чтобы о нем помнили. Как хранители наследия grand old man´а эстонского производства мороженого Дядюшки Эскимо мы в Balbiino чувствуем большую ответственность за то, чтобы память о предприимчивом человеке, который любил делать и есть мороженое, не забывалась. День эстонского мороженого мог бы стать праздничным днем всех любителей мороженого Эстонии”, — сказала директор по маркетингу фирмы Balbiino Энель Кольк.

Многие предприятия Эстонии отмечают сегодня вместе с фирмой Balbiino день эстонского мороженого, предлагая клиентам специально изготовленные к этому дню мороженые десерты.

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Дядюшка Эскимо или Эвальд Роома начал в Тарту производство мороженого уже в 1930 годы. Первую крупную партию Эвальд Роома произвел для певческого праздника в Тарту в 1934 году. Эвальд назвал мороженое ”Эскимо”, откуда и появилось его прозвище ”Дядюшка Эскимо”.

Из-за советской оккупации Дядюшка Эскимо был вынужден прекратить производство мороженого, но в 1987 году он вдохнул жизнь в свое предприятие по производству мороженого Eskimo, сделав это сразу, как только власти начали разрешать хоть какую-то предпринимательскую деятельность.

Свои легендарные рецепты мороженого ”Эскимо” Эвальд Роома оставил в наследство местному производителю мороженого Balbiino, где по ним производится до сих пор популярная серия мороженого ”Дядюшка Эскимо”. Также музей мороженого Balbiino хранит первые в Эстонии машины по производству мороженого, с помощью которых Эвальд Роома начал работу.

Balbiino призывает поспособствовать зарождению традиции эстонского дня мороженого: ”Сделаете фотографию, на которой вы один или с друзьями наслаждаетесь эстонским мороженым, и выложите ее в социальные медиа с хэштегом #eestijäätis!”