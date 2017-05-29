Сегодня вечером в Эстонию прибудут президент Европарламента и представители фракций

Конференция председателей Европарламента, которая состоит из его президента и представителей политический фракций, посетит сегодня и завтра Таллинн, чтобы получить представление о подготовке и приоритетах председательства Эстонии в Совете Евросоюза.
В программе встречи с премьер-министром Юри Ратасом, правительством Эстонской Республики, депутатами Рийгикогу и президентом Керсти Кальюлайд. Во вторник после полудня президент Европарламента Антонио Таяни и представители политических фракций подискутируют с молодежью в Таллиннском университете на темы будущего Евросоюза.
Tallinn, Квартира, 82 500 EUR
Kiili vald, Часть дома, 199 000 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (1)