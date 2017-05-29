Сегодня вечером в Эстонию прибудут президент Европарламента и представители фракций

Euroopa Parlamendi hoone. Brüssel Foto: Vallo Kruuser

Конференция председателей Европарламента, которая состоит из его президента и представителей политический фракций, посетит сегодня и завтра Таллинн, чтобы получить представление о подготовке и приоритетах председательства Эстонии в Совете Евросоюза.