Сегодня вечером в Эстонию прибудут президент Европарламента и представители фракций

Конференция председателей Европарламента, которая состоит из его президента и представителей политический фракций, посетит сегодня и завтра Таллинн, чтобы получить представление о подготовке и приоритетах председательства Эстонии в Совете Евросоюза.
В программе встречи с премьер-министром Юри Ратасом, правительством Эстонской Республики, депутатами Рийгикогу и президентом Керсти Кальюлайд. Во вторник после полудня президент Европарламента Антонио Таяни и представители политических фракций подискутируют с молодежью в Таллиннском университете на темы будущего Евросоюза.
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Tallinn, Дом, 398 000 EUR
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