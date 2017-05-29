29.05.2017, 15:24

Сегодня вечером в Эстонию прибудут президент Европарламента и представители фракций

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Euroopa Parlamendi hoone. Brüssel
Euroopa Parlamendi hoone. BrüsselFoto: Vallo Kruuser

Конференция председателей Европарламента, которая состоит из его президента и представителей политический фракций, посетит сегодня и завтра Таллинн, чтобы получить представление о подготовке и приоритетах председательства Эстонии в Совете Евросоюза.

В программе встречи с премьер-министром Юри Ратасом, правительством Эстонской Республики, депутатами Рийгикогу и президентом Керсти Кальюлайд. Во вторник после полудня президент Европарламента Антонио Таяни и представители политических фракций подискутируют с молодежью в Таллиннском университете на темы будущего Евросоюза.

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