Сегодня в Тарту открывается общеевропейская неделя спорта

Сегодня, 23 сентября, в спортивном парке Тяхтвере в Тарту открывается Европейская неделя спорта в рамках детских заездов ХХ Тартуского веломарафона, где на старт ожидается около 3000 юных велосипедистов, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Цель проходящей в третий раз общеевропейской недели спорта — популяризация физической культуры и спорта, а также повышение уровня информированности населения. На церемонии открытия недели спорта, которая начнется в 10:45, с приветственной речью выступят министр культуры Индрек Саар, уполномоченный по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта Европы Тибор Наврачич, мэр Тарту Урмас Клаас и член правления Европейского олимпийского комитета Нильс Нигаард.

Инициатор общеевропейской спортивной недели, Европейская Комиссия предоставила право организации официальной церемонии открытия Недели спорта Европейского союза 2017 года Эстонии. Официальное открытие первой Европейской недели спорта проходило в 2015 году в Брюсселе. В 2016 году официальная церемония открытия проходила в Словакии в Кошиче.

Министр культуры Индрек Саар выразил удовлетворение, что население Эстонии активно участвует в Европейской неделе спорта. "В большинстве школ, во многих коллективах и спортивных клубах в течение предстоящей недели будут организованы интересные мероприятия, соревнования и спортивные дни очень различной направленности. Десятки тысяч людей могут принять участие в более, чем 900 народных спортивных соревнованиях по всей Эстонии. Я надеюсь, что неделя спорта еще больше вдохновит нас заниматься физической культурой и в другое время", — сказал Саар.

Уполномоченный Европейского союза по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта Тибор Наврачич пояснил, что Европейская неделя спорта была запущена три года назад, чтобы вдохновить всех европейцев любого уровня и спортивной формы ощутить радость и удовольствие, которыми может обогатить их жизнь физическая активность.

"Общеевропейская инициатива с каждым годом набирает обороты, и я рад, что я могу открыть проходящую уже в третий раз неделю спорта в Тарту — в городе, который подает фантастический пример, как поощрять людей к интеграции спорта в повседневную жизнь на достаточном уровне. Спорт жизненно необходим для построения общин, также он является неотъемлемой частью здорового образа жизни", — сказал Наврачич. "Европейская Комиссия усердно работает во имя того, чтобы способствовать более плотному сотрудничеству между различными отраслями политики для продвижения здорового образа жизни населения в вопросах физической активности, образования, здоровья, питания и инноваций."

Патрон недели спорта и вице-президент Эстонского олимпийского комитета Юри Тамм пояснил, что школы, спортивные клубы и работодатели понимают важность ответственности, которую они несут за своих людей и здоровое общество, а также все больше способствуют пропаганде движения и здорового образа жизни. "Неделя спорта — это отличная возможность для каждого найти новое хобби, связанное со спортом и движением, подобрать себе подходящую группу для занятий, потому что важнее самого движения — движение регулярное в соответствии с вашими силами", — сказал Тамм. "Я очень рад, что за три года к идее недели спорта присоединилось много больших и мелких участников по всей Эстонии, которые создают и рассказывают о новых возможностях для движения", — добавил Тамм.

По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, город рад принимать мероприятие открытия Европейской недели спорта именно в Тарту, где спорт и физическая активность популярны среди населения, а все крупные народные спортивные мероприятия отличаются большим количеством участников. "Я надеюсь, что тартусцы будут принимать активное участие в народных спортивных мероприятиях в рамках программы недели спорта и станут примером для всей Европы", — заявил Клаас.

По словам директора Тартуского веломарафона Индрека Келька, организаторов очень радует, что именно юбилейные, детские заезды 20 Тартуского веломарафона выбраны в качестве торжественного открытия Европейской недели спорта. "Я надеюсь, что мы сможем внести свой вклад в популяризацию спорта и физической культуры в Эстонии и Европейском союзе, а также рассказать Европе о спортивных пристрастиях и традициях эстонцев", — сказал Кельк.

В течение недели спорта в Эстонии пройдет около 900 событий в различном формате для участников любого возраста. Информацию о проходящих в Эстонии открытых тренировках и мероприятиях в рамках спортивной недели, Вы найдете на сайте недели спорта www.spordinadal.ee

Европейскую неделю спорта в Эстонии координируют Эстонский олимпийский комитет и объединение "Спорт для всех".