23.09.2018, 09:50

Сегодня в таллиннском Котле культуры раздадут более 37 000 бесплатных книг

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rus.delfi.ee
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Сегодня в таллиннском Котле культуры раздадут более 37 000 бесплатных книг
Pressifoto

Сегодня НКО "Raamat Rahvale" проводит бесплатную книжную ярмарку в таллиннском Котле культуры, которая пройдёт с 11:00 до 15:00. Отдельные люди и издательства отдали для ярмарки больше 37 000 книг, среди которых все посетители смогут найти подходящие именно им произведения. Кроме того, на сцене ярмарки выступят известные деятели литературного мира, занятия для детей проведёт Eesti Lastekirjanduse Keskus, а фонд помощи больным раком „Kingitud Elu” угостит вафлями. Мероприятие бесплатно для всех, сообщается в пресс-релизе.

”От всей души благодарю всех людей, которые принесли на ярмарку свои отличные книги, чтобы они могли принести радость чтения новым владельцам, — говорит руководитель проекта книжной ярмарки Алина Тубли. — Новых и мало использованных книг в этот раз гораздо больше, таких примерно половина. Уверена, что любой найдёт для себя несколько книг по душе”.

На сцене книжной ярмарки выступит молодой поэт Яан Кескель; каламбуристка и Twitter-писательница Кейти Вильмс; автор многих кулинарных книг Лиа Виркус; музыкант Марек Садам; поэт, юморист, иллюстратор, карикатурист и составитель кроссвордов Ильмар Трулль и создатель TimeBook Михкель Сепп. Ведущий мероприятия — разносторонний Юрген Роосте. На мероприятии будет проходит сбор добровольных пожертвований для фонда помощи больным раком Kingitud Elu.

Более точная информация и расписание ярмарки доступно на странице мероприятия в Facebook.

Книжную ярмарку помогают организовать: Rahva Raamat AS, Управа района Кесклинн, Управа района Пыхья-Таллинн, Atemix Tööstusautomaatika OÜ, TimeBook.Life, ресторан Korsten, Armastus ja Hea Toit, Фонд помощи больным раком им. Хилле Тянавсуу Kingitud elu, фотограф Eerik Ülevain, SA Tallinna Lauluväljak, Ragn-Sells AS, Rahvusooper Estonia, кинотеатр Artis, издательство Helios, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Alles Klar puhastus OÜ, MV Group, Delfi, Premia и Labora.

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