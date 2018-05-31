31.05.2018, 14:58

Сегодня в Старом городе Вадим Белобровцев и Владимир Свет скрестят шпаги

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rus.delfi.ee
EST 16
Mõõgatseremoonia Kadrioru lossis
Foto: Kristjan Järv

В рамках Дней Старого города впервые на Ратушной площади пройдет турнир по фехтованию, в ходе которого шпаги скрестят и представители городской власти.

В начинающемся в 16.00 турнире примут участие клубы фехтования Musketär, Tallinna Mõõk, SBSK Draakon, клуб фехтования Ирины Эмбрих IREM, клуб фехтования Николая Новоселова Le Glave и клуб Rünnak. Сначала пройдет командный турнир, а затем таллиннские фехтовальщики сразятся против любителей.

В первом поединке турнира скрестят шпаги вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев и старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

”Надеюсь, что домашние стены в Старом городе будут меня поддерживать и мне удастся доказать бывшему старейшине района Кристийне Вадиму, что кесклиннаские рабочие пчелы жалят больнее”, — прокомментировал поединок Свет.

Сегодняшнюю тему фехтования в 21.30 завершит на Ратушной площади киносеанс на открытом воздухе, в ходе которого будет показан фильм ”Фехтовальщик”. Фильм рассказывает о жизни известного эстонского фехтовальщика Энделя Нелиса.

Кино на открытом воздухе — это одно из нововведений нынешних Дней Старого города, в рамках которого каждый вечер на Ратушной площади можно посмотреть различные эстонские фильмы.

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