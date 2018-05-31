Сегодня в Старом городе Вадим Белобровцев и Владимир Свет скрестят шпаги

В рамках Дней Старого города впервые на Ратушной площади пройдет турнир по фехтованию, в ходе которого шпаги скрестят и представители городской власти.
В начинающемся в 16.00 турнире примут участие клубы фехтования Musketär, Tallinna Mõõk, SBSK Draakon, клуб фехтования Ирины Эмбрих IREM, клуб фехтования Николая Новоселова Le Glave и клуб Rünnak. Сначала пройдет командный турнир, а затем таллиннские фехтовальщики сразятся против любителей.
”Надеюсь, что домашние стены в Старом городе будут меня поддерживать и мне удастся доказать бывшему старейшине района Кристийне Вадиму, что кесклиннаские рабочие пчелы жалят больнее”, — прокомментировал поединок Свет.
Сегодняшнюю тему фехтования в 21.30 завершит на Ратушной площади киносеанс на открытом воздухе, в ходе которого будет показан фильм ”Фехтовальщик”. Фильм рассказывает о жизни известного эстонского фехтовальщика Энделя Нелиса.
Кино на открытом воздухе — это одно из нововведений нынешних Дней Старого города, в рамках которого каждый вечер на Ратушной площади можно посмотреть различные эстонские фильмы.