Сегодня в Старом городе Вадим Белобровцев и Владимир Свет скрестят шпаги

В первом поединке турнира скрестят шпаги вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев и старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

”Надеюсь, что домашние стены в Старом городе будут меня поддерживать и мне удастся доказать бывшему старейшине района Кристийне Вадиму, что кесклиннаские рабочие пчелы жалят больнее”, — прокомментировал поединок Свет.

Сегодняшнюю тему фехтования в 21.30 завершит на Ратушной площади киносеанс на открытом воздухе, в ходе которого будет показан фильм ”Фехтовальщик”. Фильм рассказывает о жизни известного эстонского фехтовальщика Энделя Нелиса.

Кино на открытом воздухе — это одно из нововведений нынешних Дней Старого города, в рамках которого каждый вечер на Ратушной площади можно посмотреть различные эстонские фильмы.