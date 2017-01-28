Сегодня в Рыбной гавани состоится огненное шоу

В субботу, 28 января в Рыбной гавани возле Горхолла зажгутся огненные скульптуры и костер из старых рождественских елок. Красочное шоу, приуроченное к началу года Огненного Петуха (по восточному календарю) организовала районная управа Пыхья-Таллинна.

Мероприятие начнется в 18.00 в Рыбной гавани неподалеку от Горхолла и Котла культуры (ул. Каларанна, 1). Управа Пыхья-Таллинна просит по возможности использовать общественный транспорт, так как возможности парковки ограничены.

Огненная скульптура будет создана на глазах у зрителей. В рамках огненного шоу выступит ансамбль огненного танца Flameous.

Мероприятие проводится в сотрудничестве районной управы Пыхья-Таллинна и таллиннского Фестиваля света. Для сбора старых рождественских елок, которые обретут новую жизнь в огненных скульптурах, были открыты специальные пункты приема в разных местах города.