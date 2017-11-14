Сегодня в Рийгикогу заинтересованные группы поделятся мнениями об ограничениях на продажу и рекламу алкоголя

Сегодня на открытом заседании комиссия по экономике обсудит с заинтересованными группами изменения, связанные с ограничениями на продажу и рекламу алкоголя, сообщат пресс-служба Рийгикогу.

”В контексте Европы употребление алкоголя в Эстонии находится на среднем уровне, но причиняемый алкоголем ущерб значительно больше”, — отметил председатель комиссии Свен Сестер. Он подчеркнул, что прежде всего следует уделить внимание употреблению алкоголя среди молодежи, так как употребление алкоголя в несовершеннолетнем возрасте — самый важный фактор риска для развития алкогольной зависимости.

Цель законопроекта — уменьшить употребление алкоголя и связанный с этим ущерб среди несовершеннолетних, а также защитить здоровье населения и уменьшить связанный с употреблением алкоголя вред для социальной сферы, экономики и здоровья.

Согласно законопроекту, алкогольные напитки должны быть расположены в магазине отдельно от других товаров и их не должно быть видно из-за пределов места продажи. Законопроект запретит презентацию алкогольных напитков в магазинах розничной торговли. Цель — снизить видимость алкоголя и создать для несовершеннолетних и зависимых возможность покупать основные продукты так, чтобы при этом они не должны были видеть алкогольные напитки.

Согласно законопроекту, местные самоуправления получат право регулировать время розничной продажи алкоголя в предприятиях общественного питания.

Закон о рекламе планируется изменить так, чтобы в рекламах алкогольных напитков можно было предоставлять только нейтральную информацию об основных качествах продукта. Цель изменения — уменьшить влияние рекламы алкогольных напитков на формирование общественных ценностей и социальных норм, особенно среди несовершеннолетних.

Также предусматривается пополнить список мест, где реклама алкогольной продукции запрещена, и уточнить положения, которые ограничивают рекламу алкогольных напитков при помощи низких цен, а также изменить требования к использованию в рекламах предупреждений о вреде здоровью.

На сегодняшнее заседание приглашено множество заинтересованных учреждений и предприятий. Открытое заседание в конференц-зале Рийгикогу начнется в 14:30.

Комиссия планирует продолжить обсуждение проекта закона о внесении изменений в Закон об алкогольной продукции и в Закон о рекламе (381 SE) на заседании в четверг.