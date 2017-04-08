Сегодня в Петербурге отмечают 100-летие манифестации эстонцев

Сегодня исполняется 100 лет со дня манифестации эстонцев в Петрограде с требованием предоставить Эстонии автономию. Это знаменательное событие в истории становления независимости Эстонии отмечается сегодня в Петербурге, в церкви св. Иоанна, благодарственным богослужением и концертом Эстонского национального мужского хора.

В чествовании 100-летия манифестации эстонцев будут участвовать местные эстонцы и консульский корпус. В церкви будет открыта доска в память о манифестации 100-летней давности, а также выставка о связи событий того времени с церковью св. Иоанна. Архиепископ Эстонской Евангелическо-Лютеранской Церкви Урмас Вийлма проведет службу, а затем выступит Эстонский национальный мужской хор. Слово предоставляется премьер-министру Юри Ратасу и генеральному консулу Эстонии в Санкт-Петербурге Яанусу Кирикмяэ.

”Именно позади церкви св. Иоанна 8 апреля 1917 года началась манифестация и шествие к Таврическому дворцу 40 000 эстонцев. Четыре дня спустя по решению Временного правительства была получена автономия, что стало значительным шагом в направлении независимости. Поэтому мы и празднуем это событие в рамках 100-летия Эстонской Республики”, — рассказал руководитель по крупным мероприятиям EV100 Маргус Кастерпалу.

Сегодняшняя программа Эстонского национального мужского хора составлена из произведений Кириллуса Креэка, Артура Каппа, Рудольфа Тобиаса, Марта Саара и др. композиторов. По словам главного дирижера хора Микка Юлеоя, выбранное в качестве названия концерта ”Святое место” намеренно обладает довольно абмивалентным значением. ”С одной стороны, это музыка из Эстонии, которая сама по себе является для нас святыней. С другой стороны, на протяжении получения образования представленные в концерте композиторы были связаны с Петербургской консерваторией, школа и образование которой во многом заложили основу профессионального композиторского искусства Эстонии. Это место — святыня для эстонской музыки”, — добавил Юлеоя.

Под воздействием произошедшей сто лет назад манифестации эстонцев северная часть Лифляндской губернии была присоединена к Эстляндской, образовав национальную губернию. Первое мероприятие EV100 пройдет 16 апреля, и это будет большой поход к бывшей границе между губерниями, которая простиралась от побережья Чудского озера до берега Балтийского моря.