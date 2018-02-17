Сегодня в Ласнамяэ пройдут масленичные гулянья

В субботу, 17 февраля традиционными народными гуляниями, весельем и угощениями будет отмечаться Масленица в Ласнамяэ. Всех гостей парка Паэ ожидает насыщенная развлекательная программа, веселые конкурсы, угощения и песни.

Заряд хорошего настроения поддержат артисты из театра ”Гротеск”, ансамбли ”Златые горы” и ”Былица”. С зажигательными танцами не дадут замерзнуть коллективы ”Pääsuke” и ”Lootos”. Для маленьких гостей будет возможность покататься на пони. В завершении мероприятия, по традиции, всех ждет сожжение чучела Масленицы.

„Празднование Масленицы в парке Паэ — это синтез эстонских и русских традиций, которые представлены в виде народных гуляний. Масленица в Ласнамяэ — это своеобразный мастер-класс масленичных традиций наших предков, какой бы национальности они не были. Окунувшись в праздничную атмосферу Масленицы наши гости на личном опыте испытают магические ритуалы, при помощи которых наши предки провожали зиму и встречали весну. Непременно приводите своих детей и не забудьте захватить для них санки — погода позволяет устроить и масленичные катания с горы”, отметила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Вход на мероприятие для всех свободный.