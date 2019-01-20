20.01.2019, 14:10

Сегодня в Ласнамяэ под барабанное шоу Дона Ульвика откроют фестиваль света. Будут жечь елки

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rus.delfi.ee
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Kuuskede põletamine
Kuuskede põletamineFoto: Ahto Sooaru

20 января в 18:00 на площадке Паэвялья пройдёт традиционный праздник огня, на котором помимо сжигания скульптур из отслуживших новогодних елок и большого единого костра пройдёт представление театра огня и барабанное шоу Дона Ульвика.

Большое количество отслуживших своё новогодних ёлок уже собрано во временных пунктах приема хвойных, а значит настало время для проведения традиционного шоу огненных скульптур и большого единого костра в Ласнамяэ. Первый костёр в рамках столичного фестиваля огня и света зажгут 20-го января в 18:00 на Паэвялья.

”Приглашаем всех на самый большой в городе праздник сжигания ёлок. В этом году гостей ожидает зрелищное представление театра огня, барабанное шоу Дона Ульвика, традиционный большой костёр и красочный фейерверк. Приходите с семьей и друзьями”, — пригласила на праздник старейшина Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски, и поблагодарила жителей Ласнамяэ, которые уже успели сдать свои ёлки в специальные пункты сбора в Ласнамяэ.

Мероприятие продлится около 2-х часов, вход для всех желающих свободный. Попасть на место проведения можно как общественным транспортом (автобусная остановка Паэвялья, № 12, 29, 60, 63 и 65), так и на автомобиле.

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