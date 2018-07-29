29.07.2018, 17:02

Сегодня в Эстонии установлен новый температурный рекорд с 1905 года!

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обновлено в 18:44
rus.delfi.ee
EST 78
Сегодня в Эстонии установлен новый температурный рекорд с 1905 года!
Foto: Andres Putting

Как сообщалось ранее, сегодня днем между 13 и 14 часами в Таллинне был побит температурный рекорд этого года. В Таллинне столбик термометра поднялся до 32,6 градусов. А примерно в 18:00 столбик термометра показывал 34,2 градуса!

В Пярну-Сауга между 15 и 16 часами воздух прогрелся до 32,9 градусов!

Абсолютный температурный рекорд Эстонии был зафиксирован 11 августа 1992 года в Выру, тогда столбик термометра показывал 35,6 градусов.

18 июня 1905 года в Тарту был установлен температурный рекорд 34 градуса.

30 июля 1994 года температурный рекорд был установлен в Выру, тогда столбик термометра показывал 35,2 градуса!

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Сегодня в Эстонии установлен новый температурный рекорд с 1905 года!

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Как сообщалось ранее, сегодня днем между 13 и 14 часами в Таллинне был побит температурный рекорд этого года. В Таллинне столбик термометра поднялся до 32,6 градусов. А примерно в 18:00 столбик термометра показывал 34,2 градуса!
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