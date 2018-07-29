Сегодня в Эстонии установлен новый температурный рекорд с 1905 года!

Foto: Andres Putting

Как сообщалось ранее, сегодня днем между 13 и 14 часами в Таллинне был побит температурный рекорд этого года. В Таллинне столбик термометра поднялся до 32,6 градусов. А примерно в 18:00 столбик термометра показывал 34,2 градуса!