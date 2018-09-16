16.09.2018, 17:03

Сегодня в Эстонии появился первый робот-юрист. Работает бесплатно, помогает защититься от инкассо

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rus.delfi.ee
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Eesti Õigusbüroo ja Artur Fjodorov
Eesti Õigusbüroo ja Artur FjodorovFoto: Ilmar Saabas

Юридическая фирма Eesti Õigusbüroo в эти выходные приняла участие в хакатоне #BaseCamp, где IT-разработчики и юристы в течение 48 часов создали первого в Эстонии робота-юриста.


Робот-юрист Juura помогает составлять встречные письма инкассо-фирмам, услуга предоставляется бесплатно. Все происходит во время обычной переписки в Messenger. К окончанию беседы программа генерирует документ, после передачи которого инкассо-фирме запускается процесс, по большей части приводящий к уменьшению суммы требования.

По словам исполнительного директора Eesti Õigusbüroo и автора идеи робота-юриста Артура Федорова, побочные требования инкассо-фирм столь велики, что с человека, задолжавшего 10 евро, истребуют 100 евро вместе со всеми сторонними расходами.

”Люди привыкли думать, что услуги юристов дороги и они не могут их себе позволить, а инкассо-фирмы пользуются неосведомленностью людей. Мы же в лице робота-юриста хотим предложить всем инструмент для составления встречных писем в инкассо”, — рассказал Артур Федоров.

С роботом Юурой можно пообщаться на сайте Eesti Õigusbüroo или в фейсбуке.

Ссылка на робота-юриста

Eesti Õigusbüroo — одно из крупнейших юридических бюро в Эстонии. С апреля 2017 года оно в сотрудничестве с Министерством юстиции предлагает всем жителям Эстонии бесплатную юридическую помощь на льготных условиях. На помощь могут рассчитывать все, чей ежемесячный брутто-доход не превышает уровень в 1,5 среднестатистического дохода (то есть менее 1981,5 евро).

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