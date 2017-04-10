Сегодня в Эстонии отмечается день равной зарплаты

По случаю сегодняшнего дня равной зарплаты министерство социальных дел обращает внимание на существующий в Эстонии разрыв в уровне зарплат, который составляет 26,9% в пользу мужчин. Для получения равной зарплаты в Эстонии женщины должны проработать на 100 дней дольше мужчин, то есть равную среднюю зарплаты женщины получат лишь сегодня, 10 апреля, сообщает Министерство социальных дел.

Разрыв в зарплатах в Эстонии по-прежнему остается самым большим в Европейском союзе. За каждый заработанный мужчиной евро в Европе женщине платили 84 цента, а в Эстонии — лишь 73 цента.

”Гендерный разрыв в зарплатах несправедлив и недопустим. Исследования подтверждают, что большинство считает разницу в зарплатах мужчин и женщин большой проблемой. Поэтому мы больше не должны тратить время на споры о существовании разницы в зарплатах, но должны предложить очень конкретные шаги для развития равного обращения на рынке труда”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

”Конечно, мы имеем дело со сложной проблемой, которую не решить лишь одной поправкой к закону. Решение предполагает лучшую осведомленность как самих людей, так и предприятий, а также шагов со стороны государства. Мы должны изменить систему родительских пособий, чтобы мотивировать отцов активнее участвовать в воспитании детей. Мы должны обеспечить каждому ребенку место в детском саду. Безусловно, вопросами равенства зарплат надо заниматься и на уровне каждого предприятия, где платятся неравные зарплаты. Гендерное равенство увеличится за счет отдельных шагов”.

По случаю дня равной зарплаты министерство социальных дел в сотрудничестве с партнерами проводит ряд мероприятий и кампаний. В 13:00–14:30 в фойе торгового центра Solaris пройдет дискуссия ”От слов к делу”, в которой примет участие министр Осиновский и другие эксперты.

По инициативе Ассоциации предприимчивых женщин Эстонии в течение недели по всей Эстонии в кафе и ресторанах пройдет кампания ”С укропом и без укропа”, в ходе которой будут предложены блюда с двумя различными ценами. Блюдо с укропом будет дороже на 27%, чем блюдо без укропа. Таким образом, в юмористическом ключе повышается осведомленность людей о разнице в зарплатах.

Также министерство социальных дел опубликует сегодня лучшие эссе школьников на темы разницы в зарплатах. В качестве причин разницы в зарплатах молодежь привела прежде всего гендерные стереотипы, с которыми сталкиваются в школе, дома и в медиа. Общей темой стало противоречие реальных качеств и нужд мужчин и женщин и устаревших гендерных ролей в современном обществе. Помимо этого, министерство подготовило и издало тематическую брошюру на тему разницы в зарплатах мужчин и женщин.