Сегодня в Эстонии — день родного языка. Какие слова и выражения на эстонском для вас самые сложные?

14 марта, в день рождения известного эстонского поэта Кристьяна Яака Петерсона, в Эстонии отмечается День родного языка (emakeele päev). Хотя его официальное название носит собирательный характер, не выделяя никаких языков, изначально день был задуман, как повод еще раз отметить важность сохранения именно эстонских языка и культуры. С 1999-го года этот праздник включен в список дней государственной важности.

По традиции, в этот день проходит общереспубликанский диктант — его зачитывают по радио, — который может попробовать написать каждый, а также немало прочих мероприятий, связанных с сохранением письменных и устных традиций использования эстонского языка.

Каждый из живущих в Эстонии представителей других народов, в большей или меньшей степени регулярно сталкивается с необходимостью знать государственный язык; политика интгерации и сферы образования тоже направлены на то, чтобы люди неэстонского происхождения знали эстонский язык как можно лучше и больше им пользовались.

Уважаемые читатели Delfi, напишите нам, какие эстонские слова и выражения являются для вас наиболее сложными и трудными для запоминания и использования?

Какие фразы и словечки вы часто используете в повседневной жизни?

Какие вызывают у вас улыбку, а какие — уважение, потому что на эстонском порой одним словом можно выразиться более ёмко и хлестко?

Пишите обо всем этом в комментариях!