Сегодня в Дне полезных дел ”Сделаем!” участвуют тысячи жителей Эстонии

Сегодня десятки тысяч человек по всей Эстонии вышли из своих домов, чтобы принять участие в Дне полезных дел ”Сделаем!” и способствовать таким образом развитию и красоте своего родного края.

В системе ”Сделаем!” на утро 6 мая зарегистрировано 2109 толок, в которых планируют принять участие по меньшей мере 26 000 человек. К участию приглашаются все, даже те, кто до сегодняшнего утра еще не зарегистрировались.

По словам члена правления Фонда природы Эстонии, руководителя Дня полезных дел ”Сделаем!” Тармо Тюйра, в этом году интерес ко Дню полезных дел больше обычного. ”В нашей системе никогда еще не было зарегистрировано столько толок, как на вечер вчерашнего дня, поэтому сегодняшний день будет по-настоящему масштабным!”, — сказал Тюйр. — ”Команда Дня полезных дел призывает к участию всех, в том числе и тех, кто проснулся совсем недавно — толок хватит на всех, приходите и забирайте свою порцию радости и хорошего настроения!”.

По данным государственной метеослужбы, сегодняшняя погода порадует малой и переменной облачностью, а также отсутствием существенных осадков; северный и северовосточный ветер будет дуть со скоростью 3-10 м/с. Воздух прогреется от 8 до 13 градусов тепла, в южной Эстонии до 16°C, на побережьях местами до 5 градусов тепла, вечером ожидается похолодание. Пожароопасность по всей стране средняя или большая.

Команда Дня полезных дел вместе со Спасательным департаментом приглашают всех ответственно следовать требованиям по безопасности, особенно при разведении огня, также очень важно обеспечить на толоках водную безопасность и безопасность на рабочем месте. При обнаружении взрывного устройства трогать его нельзя и следует незамедлительно сообщить в Департамент спасения по номеру 112. О незакрытых крышками люках и других опасных сооружениях следует сообщать по номеру 1524. За находящимися у воды детьми следует наблюдать особенно внимательно. Специалисты северного региона Департамента спасения на этих выходных особенно внимательно следят за кострами и тем самым вносят свой дополнительный вклад в безупречное проведение Дня полезных дел ”Сделаем!”.

Ход Дня полезных дел ”Сделаем!” освещают несколько радиостанций: участников толок разбудила утренняя программа Vikerraadio, а прямой эфир с тружениками ”Сделаем!” обеспечит передача Raadio Kuku Ilmaparandaja. Начиная с 10 часов утра на сайте ”Сделаем!” будут накапливаться впечатления участников по адресу: www.teemeara.ee/otse

Главная тема Дня полезных дел ”Сделаем!” — ”Будь готов!”. Будь готов к празднованию 100-летия Эстонской Республики, а также стихийным бедствиям и природным несчастьям, вызванными климатическими изменениями. Команда ”Сделаем!” предлагает в этом году обратить внимание на благоустройство площадок для флагов и своими руками соорудить флагшток, чтобы повесить на нем флаг страны. В сотрудничестве с Департаментом спасения проходит выявление рисков и опасностей, поджидающих в родном крае, чтобы все мы могли лучше подготовитьcя к неожиданным ситуациям по вине природы.

Те зарегистрированные на сайте участники толок, которые уже распечатали себе паспорт участника — знак признательности им за их вклад в общее дело — могут воспользоваться в День полезных дел специальными предложениями партнеров. Например, владельцы паспортов ”Сделаем!” до 7 мая могут ездить на поездах Elron и автобусах Simple Express за полцены. Подробнее о паспорте участника читайте по адресу http://www.teemeara.ee/uchastniku/pasport-uchastnika. Касса по безработице оплачивает находящимся на учете и зарегистрированным на сайте ”Сделаем!” безработным проезд до толоки и обратно.

Всех, кто примет участие в Дне полезных дел, просят поделиться своими впечатлениями по адресу http://www.teemeara.ee/vashi-istorii . Фотографии можно размещать в группе ”Сделаем!” в Facebook (#teemeära2017) или прислать их по адресу info@teemeara.ee (допишите название и место толоки). Видео со Дня полезных дел рекомендуется размещать на портале Youtube (www.youtube.com/) с пометкой ”Teeme Ära 2017”. Обратную связь участников организаторы просят оставлять по адресу http://www.teemeara.ee/organizatoru/obratnaya-svyaz-1

День полезных дел ”Сделаем!” традиционно проходит в первую субботу мая, и каждый человек или группа людей, община, сами решают, что важного предпринять в этот день. В 2016 году в Эстонии было организовано 1986 толок, в которых приняли участие 44 372 человека, или 3,4% населения страны.

Организаторы Дня полезных дел: Фонд природы Эстонии, Движение деревень Эстонии ”Родной край”, а также сформированная ими сеть партнеров. Партнеры мероприятия: фонд Целевой капитал гражданского общества, Департамент спасения, Фабрика флагов, Tamrex, Vizeum, Оргкомитет XII молодежного праздника песни и танца, Itella SmartPOST, Nordic Hotel Forum и др.

Стартовые пакеты помогли наполнить: Tamrex, фонд ”Целевой капитал гражданского общества”, Департамент спасения, Фабрика флагов, Госканцелярия, Maiasmokk, National Geographic Eesti, Ecoprint и Bauhof. Стартовые пакеты организаторам толок доставит Itella SmartPOST. Находящийся в стартовом пакете мачтовый вымпел с логотипом ЭР100 является подарком на сотый день рождения Эстонской Республики.