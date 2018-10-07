Сегодня в центре Таллинна установят памятную доску композитору Раймонду Валгре

На доске кроме даты рождения и смерти ”7.10.1913 Рийсипере — 31.12.1949 Таллинн”, размещена краткая биография композитора. Несмотря на то, что ему было отведено прожить не так много лет, Валгре успел написать почти 100 песен.

”Около двух недель назад к нам обратился поклонник творчества Валгре, от которого мы узнали, что композитор некоторое время жил в Старом городе на улице Вене. В итоге мы решили установить на дом, в котором он когда-то жил, памятную доску, чтобы отпраздновать 105-летний день рождения композитора. Творчество Валгре покорило сердца людей — ”Сааремааский вальс”, ”Синяя птица” и многие другие его произведения являются любимыми песнями многих”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В 1941 году он был мобилизован в Красную Армию. Военные годы оставили глубокий след в его творчестве. Валгре умер в возрасте 36 лет. До этого он проживал в Таллинне в доме на улице Вене, на котором будет установлена памятная доска.