Сегодня в Брюсселе началось заседание президиума Балтийской ассамблеи, на котором было председательство в Балтийской ассамблее перешло к Эстонии.

В начале заседания президиум совместно поддержал соглашение эстонского, латвийского и литовского правительств по вопросу строительства железнодорожной трассы Rail Baltic. Соглашение планируется подписать 31 января.

По словам председателя заседания и руководителя эстонской делегации Ааду Муста, во время председательства в Балтийской ассамблее Эстония сосредоточится на улучшении коммуникации между законодательной и исполнительной властью в странах Балтии, чтобы более эффективно представлять общие региональные интересы.

”Нам нужно развивать более разностороннее и открытое региональное сотрудничество и повысить значимость стран Балтии на международных форумах. Регулярное согласование позиций, целенаправленная публичная дипломатия и стратегическая коммуникация — это очень важные компоненты безопасности Балтийского региона”, — сказал Муст.

Муст рассказал о событиях года эстонского председательства, самым важным из которых является ежегодная сессия, которая состоится с 9 по 10 ноября. В сфере внимания — деятельность Балтийского совета министров по осуществлению решений, принятых на прошлогодней сессии, сотрудничество с международными партнерами: с Северным советом, парламентом Бенилюкса и Парламентской ассамблеей Грузии, Украины, Армении и Молдовы (ГУАМ).

С 23 по 24 января в Брюсселе также пройдут заседания Постоянного комитета Парламентской конференции стран Балтийского моря и рабочей группы по стабильному развитию туризма.

На заседании постоянного комитета будет обсуждаться доклад о результатах стратегии ЕС в отношении региона Балтийского моря и отчет о деятельности комитета по защите окружающей среды HELCOM. Также обсуждаются финансовые вопросы и ходатайство парламента Беларуси о получении статуса наблюдателя в Парламентской конференции стран Балтийского моря.

Рабочая группа по стабильному развитию туризма подведет итоги для составления окончательного доклада. Обсуждаться будут финансирование туристического сектора, деятельность малых и средних предприятий, налоговая политика и долгосрочные программы развития региона.