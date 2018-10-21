Сегодня! Управа Ласнамяэ приглашает на экскурсию с Йосефом Кацем

Вдохновившись книгой, изданной к юбилею Эстонской Республики ”Ласнамяэские истории. Из древних времён в будущее” управа района организовала несколько бесплатных экскурсий по Ласнамяэ. На первой прогулке автор книги, журналист и историк Йосеф Кац познакомил гостей с историей района Маяка, а на сегодняшней экскурсии гид расскажет об интересных фактах, связанных с территорией Ласнамяэ ныне именуемой Ууслинн.

”Приглашаем всех желающих присоединится к прогулке с известным таллиннским краеведом Йосефом Кацем и познакомиться с историей Ласнамяэ”, — сказала старейшина района Мария Юферева и выразила надежду, что хорошая погода не испортится.

Экскурсия "От нового города до старого Ласнамяэ" состоится сегодня, 21 октября в 13:00, сбор участников на остановке "Ууслинна".