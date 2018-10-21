21.10.2018, 12:08

Сегодня! Управа Ласнамяэ приглашает на экскурсию с Йосефом Кацем

 (2)
rus.delfi.ee
EST 9
Сегодня! Управа Ласнамяэ приглашает на экскурсию с Йосефом Кацем
Joosep Tiks

Сегодня, 21 октября в 13:00 управа Ласнамяэ приглашает всех на экскурсию по Ласнамяэ с историком Йосефом Кацем.

Вдохновившись книгой, изданной к юбилею Эстонской Республики ”Ласнамяэские истории. Из древних времён в будущее” управа района организовала несколько бесплатных экскурсий по Ласнамяэ. На первой прогулке автор книги, журналист и историк Йосеф Кац познакомил гостей с историей района Маяка, а на сегодняшней экскурсии гид расскажет об интересных фактах, связанных с территорией Ласнамяэ ныне именуемой Ууслинн.

”Приглашаем всех желающих присоединится к прогулке с известным таллиннским краеведом Йосефом Кацем и познакомиться с историей Ласнамяэ”, — сказала старейшина района Мария Юферева и выразила надежду, что хорошая погода не испортится.

Экскурсия "От нового города до старого Ласнамяэ" состоится сегодня, 21 октября в 13:00, сбор участников на остановке "Ууслинна".

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


”Меня узнают в электричках”. Иван Макаров — о своем имидже русофоба, закрытии передачи ”Раадиус” и российском ТВ

21.10.2018
В авторской передаче Романа Старапопова ”Правильные русские” Эстонии” радиоведущий и редактор ”Радио 4” Иван Макаров рассказал о своем отношении к Путину, России, а также угрозах, после которых пришлось обращаться в КаПо. Представляем вам полную версию интервью — вопросы и ответы, которые не вошли в передачу.
Подробнее

Ну вот и все? На следующей неделе обещают дожди и мокрый снег

21.10.2018
Первая половина октября выдалась в Эстонии достаточно теплой и солнечной, по, похоже, что все-таки пришло время распрощаться с хорошей погодой. Согласно прогнозам синоптиков, в начале недели следует ожидать дождей, а в среду и вовсе мокрого снега.
Подробнее


В Таллинне отопление подорожает, зато в Тарту и Кохтла-Ярве подешевеет

21.10.2018
В новом отопительном сезоне жители Таллинна должны будут платить за центральное отопление на 10 процентов больше. Для жителей Пярну цена не изменится, а для жителей Тарту и Кохтла-Ярве отопление даже подешевеет.
Подробнее

Около 300 граждан Украины в последние полтора года нарушили в ЭР трудовое законодательство

21.10.2018
С 11 июня 2017 по 1 октября 2018 года возможностью приехать в Эстонию без визы воспользовались 15 982 гражданина Украины, из них 290 нарушили условия трудоустройства в Эстонии, — об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос эстонского бюро депутата Европейского парламенты Яны Тоом.
Подробнее

Как закончим год по звездам? Подробный прогноз для жителей Эстонии

21.10.2018
Что принесет нам конец года, что говорят звезды про четвертый квартал 2018-го? Известный таллиннский астролог Ольга Потемкина составила эксклюзивный прогноз для читателей "МК-Эстония", в котором обращает внимание на важные моменты, подсказанные нам небесными светилами. Что ждет Эстонию в целом и ее жителей, относящихся к разным знакам зодиака, в частности?
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black/Silver
360,- €
334,80 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
97,30 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
153,30 €

ФОТО: Перед клубом ”Сомпа” в Кохтла-Ярве развеваются советские флаги

21.10.2018
Читатель Delfi прислал в редакцию фотографию, на которой видно, что перед клубом ”Сомпа” в Кохтла-Ярве развеваются флаги СССР, а на самом здании красуется надпись ”Слава советской армии”.
Подробнее

ФОТО: Автомобилисты со всей Эстонии в знак протеста против высоких акцизов на полчаса заглушили свои машины

21.10.2018
В субботу в 12 часов дня участники акции в знак протеста против постоянного повышения цен на топливо на полчаса заглушили моторы своих транспортных средств.
Подробнее


В Таллинн на супер-матч КХЛ "Спартак" приедет с новыми тренерами

20.10.2018
Генеральный менеджер Алексей Жамнов и бывший хоккеист московского "Динамо" Максим Соловьев войдут в тренерский штаб "Спартака" на ближайшие матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В пятницу и воскресенье, 26 и 28 октября, в Таллинне пройдут два супер-матча КХЛ.
Подробнее

НА ЗАМЕТКУ | А вы знали, что можно отравиться даже съедобными грибами?

21.10.2018
Иногда даже съедобные грибы могут стать причиной отравлений. Во-первых, это бывает в тех случаях, когда собирают и употребляют в пищу старые, перезрелые грибы или после их длительного хранения. Грибы относятся к особо скоропортящимся продуктам, так как содержание влаги в них составляет от 84 до 94%, поэтому их необходимо перерабатывать в день сбора. Особенно быстро портятся грибы, собранные в сырую погоду. Срок хранения грибов не должен превышать 24 часов при температуре +2 +6 С.
Подробнее