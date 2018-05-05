Сегодня управа Кесклинн проводит приемы на свежем воздухе

Жители района Кесклинн смогут в субботу с 12.00 до 15.00 пообщаться с чиновниками местной управы в таллиннском парке Фальги. На прием к чиновникам на свежем воздухе можно будет попасть и в будущем - в течение весны и лета.

5 мая в парке Фальги при поддержке управы района Кесклинн проходит День весны Кассисаба, во время которого чиновники впервые в этом сезоне будут на открытом воздухе принимать граждан.

”Наши чиновники всегда открыты и доступны для общения с гражданами, но с помощью приемов на свежем воздухе мы хотим быть еще ближе к жителям микрорайонов, чтобы мотивировать их обращаться к нам со своими проблемами, — пояснил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. — Прием на свежем воздухе будет впервые открыт в этом сезоне в День весны Кассисаба в субботу с 12.00 до 15.00. Любой желающий может обратиться со своим вопросом или предложением к чиновникам, которые будут консультировать по социальным темам и вопросам городской среды”.

По словам Света, на месте будет также проводиться опрос граждан: ”Мы хотим знать мнение и идеи граждан по поводу ремонта и реконструкции дорог, облагораживания парков, социального обеспечения, планирования городского пространства, досуга и других вопросов”.