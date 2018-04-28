28.04.2018, 09:00

Сегодня Таллинский зоопарк отмечает День лягушки

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rus.delfi.ee
EST 11
Konnad lähevad üle tee
Foto: Andres Putting

Сегодня, 28 апреля, в мире отмечают международный день лягушки (Save the Frogs Day). Фонд природы Эстонии (Eestimaa Looduse Fond, ELF) и Таллинский зоопарк по этому поводу приглашают всех друзей лягушек познакомиться с ними поближе, участвуя в мастер-классах и играх.

Кроме этого, по случаю Дня лягушки состоится видеоконкурс „Krooksuv konn” ("Лягушка-квакушка"), в котором может принять участие любой желающий.

По словам руководителя проекта Фонда природы Эстонии ”Спасение лягушек” Кристийны Кюбарсепп, в течение последних двух десятилетий в мире вымерло 168 видов земноводных, темп вымирания сверхвысокий. ”В Эстонии ситуация с лягушками далека от совершенства. Все имеющиеся у нас 11 видов земноводных взяты под охрану. Им угрожают свойственное Эстонии и всему миру загрязнение окружающей среды и потеря привычных мест обитания. Большую опасность представляет и весенняя миграция к водоемам с целью размножения, т.к. пути миграции пересекают шоссе и дороги с оживленным движением. Ученые подсчитали, что если по дороге в час проезжают 60 машин, то 95% мигрирующих лягушек погибают. На фоне этого особенно драматично, что лишь 1% головастиков превращается в способных к размножению особей. В Эстонии жаб и лягушек вдоль опасных отрезков дорог спасают волонтеры”, — рассказала Кюбарсепп.

В Таллинском зоопарке по случаю Дня лягушки больших и маленьких друзей жаб, тритонов и лягушек ждут интересные игры на тему видов земноводных от Фонда природы Эстонии, а также информация о том, как можно помочь нашим лягушкам. В Тропическом домике расскажут и покажут лягушек, которые живут в зоопарке. Вход на мероприятие по обычному входному билету. Программа мероприятий находится по ссылке: http://tallinnzoo.ee/sundmus/rahvusvaheline-konnapaev/.

В День лягушки дан старт видеоконкурсу ”Krooksuv konn” (”Лягушка-квакушка”), цель которого в том, чтобы запечатлеть земноводных в их естественной среде обитания. На конкурс можно представить одно короткое видео или фильм о земноводных от одного участника. Можно использовать материал только собственного производства. При желании можно сопроводить видео музыкой, если это не нарушает авторских прав. Работы можно подавать на конкурс до 20 мая, после чего состоится голосование в интернете. Десять финалистов получат в качестве приза входные семейные билеты в музеи. Работы можно подавать по адресу: https://1.shortstack.com/mx6VD.

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Международный день лягушки (Save the Frogs Day) — это крупнейший ориентированный на природное образование междунардный день, посвященный защите земноводных. Впервые этот праздник был провозглашен десять лет назад, чтобы обратить внимание людей на все ухудшающееся положение земноводных в мире. В этом году запланировано более 50 мероприятий в 23 странах. В Эстонии День лягушки отмечают пятый год подряд.

"Спасение лягушек” („Konnad teel(t)”) — это кампания Фонда природы Эстонии с 2012 года, цель которой привлечь внимание к массовой гибели лягушек на шоссе во время ежегодной весенней миграции, повысить осведомленность населения о важной роли земноводных в природе и получить информацию о путях их миграции по всей Эстонии. За четыре годы работы волонтерам удалось спасти жизни более 82 000 земноводных. В Этом году с помощью волонтеров уже удалось спасти более 11 000 земноводных в 16 местах. Миграция земноводных может пойти на спад в ближайшее время.

Проект „Спасение лягушек” поддерживает Центр инвестиций в окружающую среду.

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Сегодня Таллинский зоопарк отмечает День лягушки

28.04.2018
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