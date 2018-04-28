Сегодня Таллинский зоопарк отмечает День лягушки

Сегодня, 28 апреля, в мире отмечают международный день лягушки (Save the Frogs Day). Фонд природы Эстонии (Eestimaa Looduse Fond, ELF) и Таллинский зоопарк по этому поводу приглашают всех друзей лягушек познакомиться с ними поближе, участвуя в мастер-классах и играх.
Кроме этого, по случаю Дня лягушки состоится видеоконкурс „Krooksuv konn” ("Лягушка-квакушка"), в котором может принять участие любой желающий.
По словам руководителя проекта Фонда природы Эстонии ”Спасение лягушек” Кристийны Кюбарсепп, в течение последних двух десятилетий в мире вымерло 168 видов земноводных, темп вымирания сверхвысокий. ”В Эстонии ситуация с лягушками далека от совершенства. Все имеющиеся у нас 11 видов земноводных взяты под охрану. Им угрожают свойственное Эстонии и всему миру загрязнение окружающей среды и потеря привычных мест обитания. Большую опасность представляет и весенняя миграция к водоемам с целью размножения, т.к. пути миграции пересекают шоссе и дороги с оживленным движением. Ученые подсчитали, что если по дороге в час проезжают 60 машин, то 95% мигрирующих лягушек погибают. На фоне этого особенно драматично, что лишь 1% головастиков превращается в способных к размножению особей. В Эстонии жаб и лягушек вдоль опасных отрезков дорог спасают волонтеры”, — рассказала Кюбарсепп.