Сегодня Таллинский зоопарк отмечает День лягушки

В Таллинском зоопарке по случаю Дня лягушки больших и маленьких друзей жаб, тритонов и лягушек ждут интересные игры на тему видов земноводных от Фонда природы Эстонии, а также информация о том, как можно помочь нашим лягушкам. В Тропическом домике расскажут и покажут лягушек, которые живут в зоопарке. Вход на мероприятие по обычному входному билету. Программа мероприятий находится по ссылке: http://tallinnzoo.ee/sundmus/rahvusvaheline-konnapaev/.

В День лягушки дан старт видеоконкурсу ”Krooksuv konn” (”Лягушка-квакушка”), цель которого в том, чтобы запечатлеть земноводных в их естественной среде обитания. На конкурс можно представить одно короткое видео или фильм о земноводных от одного участника. Можно использовать материал только собственного производства. При желании можно сопроводить видео музыкой, если это не нарушает авторских прав. Работы можно подавать на конкурс до 20 мая, после чего состоится голосование в интернете. Десять финалистов получат в качестве приза входные семейные билеты в музеи. Работы можно подавать по адресу: https://1.shortstack.com/mx6VD.

Международный день лягушки (Save the Frogs Day) — это крупнейший ориентированный на природное образование междунардный день, посвященный защите земноводных. Впервые этот праздник был провозглашен десять лет назад, чтобы обратить внимание людей на все ухудшающееся положение земноводных в мире. В этом году запланировано более 50 мероприятий в 23 странах. В Эстонии День лягушки отмечают пятый год подряд.

"Спасение лягушек” („Konnad teel(t)”) — это кампания Фонда природы Эстонии с 2012 года, цель которой привлечь внимание к массовой гибели лягушек на шоссе во время ежегодной весенней миграции, повысить осведомленность населения о важной роли земноводных в природе и получить информацию о путях их миграции по всей Эстонии. За четыре годы работы волонтерам удалось спасти жизни более 82 000 земноводных. В Этом году с помощью волонтеров уже удалось спасти более 11 000 земноводных в 16 местах. Миграция земноводных может пойти на спад в ближайшее время.

Проект „Спасение лягушек” поддерживает Центр инвестиций в окружающую среду.