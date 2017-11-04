Сегодня свои ID-карты обновили 13 000 человек

По состоянию на 17 часов сегодняшнего дня свои ID-карты дистанционно обновило более 10 000 человек. В открытых до 15 часов бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны были обновлены сертификаты 2800 человек, сообщает департамент.

Всего на данный момент обновлено 80 000 ID-карт, из них 57 000 дистанционно и 23 000 в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны.

Завтра с 10 до 15 часов вновь будут открыты бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны по всей Эстонии, а у активных пользователей ID-карты есть возможность обновить свой документ дистанционно в своем компьютере.

Начиная с 4 ноября бюро открыты:

∙ Таммсааре, Пинна, Тарту, Пярну: Пн–Пт 9–18, Сб-Вс 10-15

∙ Йыхви: Пт, Вт, Ср, Пт 9–17, Чт 9–18, Сб-Вс 10-15

∙ Нарва, Раквере, Йыгева, Пылва, Выру, Вильянди, Валга: Пт, Вт, Ср, Пт 9–17, Чт 9–18; Сб-Вс 10-15

∙ Рапла, Пайде, Хаапсалу, Курессааре: Пн–Пт 9–17, Сб-Вс 10-15

∙ Кярдла: Пт–Чт 9–17, Сб-Вс 10-15

Сегодня утром с 10 до 12 часов в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны по техническим причинам нельзя было обновить ID-карты, но к полудню техники Центрa развития инфотехнологии Министерства внутренних дел SMIT устранили неполадки и карты можно было обновлять до закрытия бюро в 15 часов.