Сегодня стартует девятый фестиваль культуры Baltic Pride 2017

Сегодня стартует девятый международный фестиваль культуры Baltic Pride 2017. На фестивале, который пройдет с 6-го по 9-е июля, состоятся кинопоказы, выставки, мастер-классы, будет организован пикник, пройдут экскурсии, раскрывающие историю ЛГБТ+, а также ряд развлекательных мероприятий, сообщает Эстонское ЛГБТ-сообщество.

Главное место в проведении фестиваля займет конференция, которая будет посвящена теме сотрудничества представителей ЛГБТ-сообщества и гетеросексуалов в борьбе за построение гуманного общества. Также будет затронута тема взаимоотношения поколений и рассмотрены юридические аспекты законов, влияющих на жизнь ЛГБТ-людей в Эстонии.

Основным мотивом нынешнего фестиваля Baltic Pride 2017 является осмысление понятия ”ВМЕСТЕ”, что обозначает сплоченность, совместную деятельность, и отношение к процессу воспитания и взросления личности.

Кульминацией фестиваля станет бесплатный концерт под открытым небом, в котором примут участие популярные эстонские исполнители. Концерту предшествует праздничное шествие. Цель шествия — показать, что члены ЛГБТ+ сообщества разные и разнообразные, и придать уверенности в себе ЛГБТ-людям. Марш позволит напомнить о том, что совсем недавно члены ЛГБТ+ сообщества были лишены многих прав.

Первый фестиваль Baltic Pride состоялся в 2009 году в Латвии. Данный фестиваль — плод совместной работы представителей всех трех балтийских стран, и в этом году он пройдет в Таллинне уже в третий раз. Вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной принадлежности, на фестиваль приглашаются все, кому интересна ЛГБТ-культура, а также те, кто хочет её поддержать.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

9-й ЛГБТ+ ФЕСТИВАЛЬ BALTIC PRIDE

6-9 июля 2017

6 ИЮЛЯ

Pride House

Эстонское ЛГБТ-сообщество (бульвар Каарли, 5) / 12-19

На эстонском и английском языках

Открытие выставки ”Who is this Wo/Man”

Кинотеатр Artis (бульвар Эстония, 9) / 18:30

Открытие 9 ЛГБТ+ фестиваля Baltic Pride

Кинотеатр Artis (бульвар Эстония, 9) / 18:30

На эстонском и английском языках

Мастерская творческого письма

Pride House (бульвар Каарли, 5) / 16:00

На эстонском языке. Участие — по предварительной регистрации.

Киносеанс: ”Becoming Ann-Christine” (реж. Хелена Исакссон Бекк, Швеция). После — обсуждение.

Кинотеатр Artis (бульвар Эстония, 9) / 19:00

На шведском языке с английскими субтитрами

7 ИЮЛЯ

Pride House

Эстонское ЛГБТ-сообщество (бульвар Каарли, 5) / 12-19

На эстонском и английском языках

Выставка ”Who is this Wo/Man”

Кинотеатр Artis (бульвар Эстония, 9) / 10-22

Конференция "ЛГБТ+ сообщество: вместе — в прошлом, настоящем и будущем".

Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn (Тоомпуйестеэ, 27) / 10–17

На эстонском, английском, русском языках, а также на языке жестов. Участие — по предварительной регистрации.

Киносеанс: ”Listen to me: Untold Stories Beyond Hatred” (реж. Гарик Газаре, Армения). После — обсуждение.

Кинотеатр Artis (бульвар Эстония, 9) / 19:00

На армянском с английскими субтитрами

Праздник-разогрев

X-baar (Татари, 1) / 22:00

8 ИЮЛЯ

Pride House

Эстонское ЛГБТ-сообщество (бульвар Каарли, 5) / 12-19

На эстонском и английском языках

Выставка ”Who is this Wo/Man”

Кинотеатр Artis (бульвар Эстония, 9) / 10-22

Pride-шествие

улица Виру / 13:00

При содействии Tallinn Pride

Концерт на открытом возвухе

Площадь перед кинотеатром Sõprus / 15:00

Афтер-пати Baltic Pride

Место выясняется / 22:00



9 ИЮЛЯ

Pride House

Эстонское ЛГБТ-сообщество (бульвар Каарли, 5) / 12-19

На эстонском и английском языках

Выставка ”Who is this Wo/Man” / 10-22

Кинотеатр Artis (бульвар Эстония, 9) / ?

День открытых дверей христиан-геев

Информационный центр Baltic Pride (бульвар Каарли, 5) / 11-14

На эстонском, русском, английском и финском языках

Семейный пикник

Парк Хирве, если погода плохая — Pride House (бульвар Каарли, 5) / 12:00

На эстонском, русском и анлийском языках

ЛГБТ+ экскурсия по городу

Эстонское ЛГБТ-сообщество (бульвар Каарли, 5) / 15:00

На эстонском и английском языках. Участие — по предварительной регистрации.