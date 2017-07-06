Сегодня стартует девятый фестиваль культуры Baltic Pride 2017

Сегодня стартует девятый международный фестиваль культуры Baltic Pride 2017. На фестивале, который пройдет с 6-го по 9-е июля, состоятся кинопоказы, выставки, мастер-классы, будет организован пикник, пройдут экскурсии, раскрывающие историю ЛГБТ+, а также ряд развлекательных мероприятий, сообщает Эстонское ЛГБТ-сообщество.
Главное место в проведении фестиваля займет конференция, которая будет посвящена теме сотрудничества представителей ЛГБТ-сообщества и гетеросексуалов в борьбе за построение гуманного общества. Также будет затронута тема взаимоотношения поколений и рассмотрены юридические аспекты законов, влияющих на жизнь ЛГБТ-людей в Эстонии.
Основным мотивом нынешнего фестиваля Baltic Pride 2017 является осмысление понятия ”ВМЕСТЕ”, что обозначает сплоченность, совместную деятельность, и отношение к процессу воспитания и взросления личности.
Кульминацией фестиваля станет бесплатный концерт под открытым небом, в котором примут участие популярные эстонские исполнители. Концерту предшествует праздничное шествие. Цель шествия — показать, что члены ЛГБТ+ сообщества разные и разнообразные, и придать уверенности в себе ЛГБТ-людям. Марш позволит напомнить о том, что совсем недавно члены ЛГБТ+ сообщества были лишены многих прав.
ТОП
Первый фестиваль Baltic Pride состоялся в 2009 году в Латвии. Данный фестиваль — плод совместной работы представителей всех трех балтийских стран, и в этом году он пройдет в Таллинне уже в третий раз. Вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной принадлежности, на фестиваль приглашаются все, кому интересна ЛГБТ-культура, а также те, кто хочет её поддержать.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
9-й ЛГБТ+ ФЕСТИВАЛЬ BALTIC PRIDE
6-9 июля 2017
6 ИЮЛЯ
Pride House
Эстонское ЛГБТ-сообщество (бульвар Каарли, 5) / 12-19
На эстонском и английском языках
Открытие выставки ”Who is this Wo/Man”
Кинотеатр Artis (бульвар Эстония, 9) / 18:30
Открытие 9 ЛГБТ+ фестиваля Baltic Pride
Кинотеатр Artis (бульвар Эстония, 9) / 18:30
На эстонском и английском языках
Мастерская творческого письма
Pride House (бульвар Каарли, 5) / 16:00
На эстонском языке. Участие — по предварительной регистрации.
Киносеанс: ”Becoming Ann-Christine” (реж. Хелена Исакссон Бекк, Швеция). После — обсуждение.
Кинотеатр Artis (бульвар Эстония, 9) / 19:00
На шведском языке с английскими субтитрами
7 ИЮЛЯ
Pride House
Эстонское ЛГБТ-сообщество (бульвар Каарли, 5) / 12-19
На эстонском и английском языках
Выставка ”Who is this Wo/Man”
Кинотеатр Artis (бульвар Эстония, 9) / 10-22
Конференция "ЛГБТ+ сообщество: вместе — в прошлом, настоящем и будущем".
Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn (Тоомпуйестеэ, 27) / 10–17
На эстонском, английском, русском языках, а также на языке жестов. Участие — по предварительной регистрации.
Киносеанс: ”Listen to me: Untold Stories Beyond Hatred” (реж. Гарик Газаре, Армения). После — обсуждение.
Кинотеатр Artis (бульвар Эстония, 9) / 19:00
На армянском с английскими субтитрами
Праздник-разогрев
X-baar (Татари, 1) / 22:00
8 ИЮЛЯ
Pride House
Эстонское ЛГБТ-сообщество (бульвар Каарли, 5) / 12-19
На эстонском и английском языках
Выставка ”Who is this Wo/Man”
Кинотеатр Artis (бульвар Эстония, 9) / 10-22
Pride-шествие
улица Виру / 13:00
При содействии Tallinn Pride
Концерт на открытом возвухе
Площадь перед кинотеатром Sõprus / 15:00
Афтер-пати Baltic Pride
Место выясняется / 22:00
9 ИЮЛЯ
Pride House
Эстонское ЛГБТ-сообщество (бульвар Каарли, 5) / 12-19
На эстонском и английском языках
Выставка ”Who is this Wo/Man” / 10-22
Кинотеатр Artis (бульвар Эстония, 9) / ?
День открытых дверей христиан-геев
Информационный центр Baltic Pride (бульвар Каарли, 5) / 11-14
На эстонском, русском, английском и финском языках
Семейный пикник
Парк Хирве, если погода плохая — Pride House (бульвар Каарли, 5) / 12:00
На эстонском, русском и анлийском языках
ЛГБТ+ экскурсия по городу
Эстонское ЛГБТ-сообщество (бульвар Каарли, 5) / 15:00
На эстонском и английском языках. Участие — по предварительной регистрации.