06.07.2017, 14:01

Сегодня стартует девятый фестиваль культуры Baltic Pride 2017

программа мероприятий
rus.delfi.ee
EST
Gaypride-14
Gaypride-14Foto: Ilmar Saabas

Сегодня стартует девятый международный фестиваль культуры Baltic Pride 2017. На фестивале, который пройдет с 6-го по 9-е июля, состоятся кинопоказы, выставки, мастер-классы, будет организован пикник, пройдут экскурсии, раскрывающие историю ЛГБТ+, а также ряд развлекательных мероприятий, сообщает Эстонское ЛГБТ-сообщество.

Главное место в проведении фестиваля займет конференция, которая будет посвящена теме сотрудничества представителей ЛГБТ-сообщества и гетеросексуалов в борьбе за построение гуманного общества. Также будет затронута тема взаимоотношения поколений и рассмотрены юридические аспекты законов, влияющих на жизнь ЛГБТ-людей в Эстонии.

Основным мотивом нынешнего фестиваля Baltic Pride 2017 является осмысление понятия ”ВМЕСТЕ”, что обозначает сплоченность, совместную деятельность, и отношение к процессу воспитания и взросления личности.

Кульминацией фестиваля станет бесплатный концерт под открытым небом, в котором примут участие популярные эстонские исполнители. Концерту предшествует праздничное шествие. Цель шествия — показать, что члены ЛГБТ+ сообщества разные и разнообразные, и придать уверенности в себе ЛГБТ-людям. Марш позволит напомнить о том, что совсем недавно члены ЛГБТ+ сообщества были лишены многих прав.

ТОП

Читайте также:

Первый фестиваль Baltic Pride состоялся в 2009 году в Латвии. Данный фестиваль — плод совместной работы представителей всех трех балтийских стран, и в этом году он пройдет в Таллинне уже в третий раз. Вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной принадлежности, на фестиваль приглашаются все, кому интересна ЛГБТ-культура, а также те, кто хочет её поддержать.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

9-й ЛГБТ+ ФЕСТИВАЛЬ BALTIC PRIDE
6-9 июля 2017

6 ИЮЛЯ
Pride House
Эстонское ЛГБТ-сообщество (бульвар Каарли, 5) / 12-19
На эстонском и английском языках

Открытие выставки ”Who is this Wo/Man”
Кинотеатр Artis (бульвар Эстония, 9) / 18:30

Открытие 9 ЛГБТ+ фестиваля Baltic Pride
Кинотеатр Artis (бульвар Эстония, 9) / 18:30
На эстонском и английском языках

Мастерская творческого письма
Pride House (бульвар Каарли, 5) / 16:00
На эстонском языке. Участие — по предварительной регистрации.

Киносеанс: ”Becoming Ann-Christine” (реж. Хелена Исакссон Бекк, Швеция). После — обсуждение.
Кинотеатр Artis (бульвар Эстония, 9) / 19:00
На шведском языке с английскими субтитрами

7 ИЮЛЯ
Pride House
Эстонское ЛГБТ-сообщество (бульвар Каарли, 5) / 12-19
На эстонском и английском языках

Выставка ”Who is this Wo/Man”
Кинотеатр Artis (бульвар Эстония, 9) / 10-22

Конференция "ЛГБТ+ сообщество: вместе — в прошлом, настоящем и будущем".
Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn (Тоомпуйестеэ, 27) / 10–17
На эстонском, английском, русском языках, а также на языке жестов. Участие — по предварительной регистрации.

Киносеанс: ”Listen to me: Untold Stories Beyond Hatred” (реж. Гарик Газаре, Армения). После — обсуждение.
Кинотеатр Artis (бульвар Эстония, 9) / 19:00
На армянском с английскими субтитрами

Праздник-разогрев
X-baar (Татари, 1) / 22:00

8 ИЮЛЯ
Pride House
Эстонское ЛГБТ-сообщество (бульвар Каарли, 5) / 12-19
На эстонском и английском языках

Выставка ”Who is this Wo/Man”
Кинотеатр Artis (бульвар Эстония, 9) / 10-22

Pride-шествие
улица Виру / 13:00
При содействии Tallinn Pride

Концерт на открытом возвухе
Площадь перед кинотеатром Sõprus / 15:00

Афтер-пати Baltic Pride
Место выясняется / 22:00

9 ИЮЛЯ
Pride House
Эстонское ЛГБТ-сообщество (бульвар Каарли, 5) / 12-19
На эстонском и английском языках

Выставка ”Who is this Wo/Man” / 10-22
Кинотеатр Artis (бульвар Эстония, 9) / ?

День открытых дверей христиан-геев
Информационный центр Baltic Pride (бульвар Каарли, 5) / 11-14
На эстонском, русском, английском и финском языках

Семейный пикник
Парк Хирве, если погода плохая — Pride House (бульвар Каарли, 5) / 12:00
На эстонском, русском и анлийском языках

ЛГБТ+ экскурсия по городу
Эстонское ЛГБТ-сообщество (бульвар Каарли, 5) / 15:00
На эстонском и английском языках. Участие — по предварительной регистрации.

Читайте также: