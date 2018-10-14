Сегодня станут известны имена лауреатов "Учителя года 2018"

Сегодня, 14 октября, в концертном зале Эстония пройдет церемония чествования лучших учителей и работников сферы образования Эстонии. На гала-вечере “Эстония учится и благодарит” будут объявлены победители в 14 категориях. Кульминацией вечера станет вручение премии за дело жизни, сообщает Министерство образования и науки.
Многие лауреаты впервые получат государственные премии в сфере образования. Размер премии за дело жизни составляет 65 000 евро, годовой премии — 10 000 евро.
Годовые премии вручат победителям в номинациях "Учитель детского сада", ”Учитель начальных классов", "Классный руководитель", "Учитель-предметник в основной школе", "Учитель гимназии", "Учитель профессионального учебного заведения", ”Преподаватель университета", ”Опорный специалист” и ”Руководитель учебного заведения”.
Со списком номинантов можно ознакомиться здесь.
Премии наименьшего размера получат победители в номинациях ”Друг образования” и ”Достижение года в учебном заведении”. Помимо этого будут отмечены учащиеся, успешно представившие Эстонию на международных соревнованиях и олимпиадах, а также лучшие руководители.
Прямую трансляцию гала-вечера будут вести телеканалы ETV и ETV+, а также ее можно посмотреть в интернете по ссылке otse.err.ee. Начало — в 18:50.
Чествование лучших организует Министерство образования и науки и Союзом работников сферы образования Эстонии.