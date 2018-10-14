Сегодня станут известны имена лауреатов "Учителя года 2018"

Многие лауреаты впервые получат государственные премии в сфере образования. Размер премии за дело жизни составляет 65 000 евро, годовой премии — 10 000 евро.

Годовые премии вручат победителям в номинациях "Учитель детского сада", ”Учитель начальных классов", "Классный руководитель", "Учитель-предметник в основной школе", "Учитель гимназии", "Учитель профессионального учебного заведения", ”Преподаватель университета", ”Опорный специалист” и ”Руководитель учебного заведения”.

Со списком номинантов можно ознакомиться здесь.

Премии наименьшего размера получат победители в номинациях ”Друг образования” и ”Достижение года в учебном заведении”. Помимо этого будут отмечены учащиеся, успешно представившие Эстонию на международных соревнованиях и олимпиадах, а также лучшие руководители.

Прямую трансляцию гала-вечера будут вести телеканалы ETV и ETV+, а также ее можно посмотреть в интернете по ссылке otse.err.ee. Начало — в 18:50.

Чествование лучших организует Министерство образования и науки и Союзом работников сферы образования Эстонии.