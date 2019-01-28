Сегодня состоится церемония поминовения, приуроченная к международному дню памяти жертв Холокоста

В честь международного дня памяти жертв Холокоста минстерство образования и науки совместно с Еврейской общиной Эстонии проведет сегодня в 14 часов на еврейском кладбище Рахумяэ государственную церемонию поминовения.
На церемонии выступят с речью министр образования и науки Майлис Репс, руководитель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон, глава дипломатического корпуса и посол Германии Кристоф Эйххорн, а также посол Израиля Дов Сегев-Штейнберг. Молитву прочтет главный раввин Эстонии Шмуэль Кот.
Были отмечены учащиеся, обдумавшие уроки Холокоста
В минувший вторник на мероприятии, прошедшем в музее Vabamu, и посвященном памяти жертв Холокоста, наградили авторов лучших работ в рамках ученического конкурса сочинений ”Отзвуки Холокоста в сегодняшнем дне — чему мы научились”. Лучшими стали Виктория Антипова из Таллиннской Еврейской школы, Элиис Мятас (руководитель Кристи Пыдра) из гимназии Вяйке-Маарья и Йоханна Ууэмяэ (руководитель Рут Мааль) из Реальной гимназии Ныо.
На мероприятии выступили руководитель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон, советник посольства Канады Юде Пекора, представитель музея прав человека Канады Клинт Кёрл и бывший премьер-министр Латвии Марис Гайлис. Организаторами конкурса сочинений и мероприятия были министерство образования и науки совместно с эстонской делегацией Международного альянса в память о Холокосте, Эстонским институтом памяти и музеем Vabamu.
В Эстонии международный день жертв памяти Холокоста отмечается с 2003 года. Ранее государственная церемония поминовения проводилась также в Клоога, где в 2013 году был открыт мемориальный комплекс в рамках внешней экспозиции Эстонского исторического музея.