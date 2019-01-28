Сегодня состоится церемония поминовения, приуроченная к международному дню памяти жертв Холокоста

На церемонии выступят с речью министр образования и науки Майлис Репс, руководитель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон, глава дипломатического корпуса и посол Германии Кристоф Эйххорн, а также посол Израиля Дов Сегев-Штейнберг. Молитву прочтет главный раввин Эстонии Шмуэль Кот.

Были отмечены учащиеся, обдумавшие уроки Холокоста

В минувший вторник на мероприятии, прошедшем в музее Vabamu, и посвященном памяти жертв Холокоста, наградили авторов лучших работ в рамках ученического конкурса сочинений ”Отзвуки Холокоста в сегодняшнем дне — чему мы научились”. Лучшими стали Виктория Антипова из Таллиннской Еврейской школы, Элиис Мятас (руководитель Кристи Пыдра) из гимназии Вяйке-Маарья и Йоханна Ууэмяэ (руководитель Рут Мааль) из Реальной гимназии Ныо.