Сегодня социал-демократы назовут своего кандидата в мэры Таллинна

Сегодня вечером в актовом зале Таллиннской реальной школы состоится конгресс таллиннских социал-демократов, на котором будет утвержден кандидат соцдемов на пост мэра столицы на предстоящих муниципальных выборах.

”Цель социал-демократов — прекратить единоличное правление Центристской партии в Таллинне. Ключевые слова их единовластия — застой в управлении и процветание коррупции, — сказал председатель таллиннского округа Социал-демократической партии Райнер Вакра. — Мы идем на муниципальные выборы для того, чтобы после 15 октября повернуть Таллинн лицом к будущему, прогрессу и инновациям”.

”Кандидат на пост мэра столицы возьмет на себя серьезную нагрузку, возглавляя почти в течение полугода предвыборную кампанию социал-демократов, которая станет альтернативой нынешнему зачахшему городскому управлению”, — сказал вице-председатель фракции социал-демократов в Таллиннском городском собрании. ”В качестве своих союзников мы видим всех таллиннцев, которые хотят радоваться за свой город и гордиться им. Наши оппоненты — те, кто держатся за коррумпированную власть и, конечно же, те, кто строит свою предвыборную кампанию на межнациональных конфликтах и расколе общества”.

