07.07.2018, 09:05

Сегодня собирается Совет уполномоченных социал-демократов

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rus.delfi.ee
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Sotsiaaldemokraatliku erakonna valimispidu 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimistel
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni OssinovskiFoto: Hendrik Osula

Сегодня в уезде Ляэне-Вирумаа соберется Совет уполномоченных социал-демократов. Речь пойдет о подготовке к парламентским выборам и предвыборной программе. Наиболее важная дискуссия будет сфокусирована на реформе услуг домов попечения, которая, по мнению соцдемов, неизбежна, сказано в пресс-релизе.

Ранее социал-демократы уже обращали внимание, что одним из самых серьезных вопросов перед грядущими выборами станет комплексная демографическая политика, которая бы обеспечила стране лучшее будущее и поспособствовала росту численности населения.

”Это значит, что государство вместе с самоуправлениями должно полностью пересмотреть систему оказания услуг домов попечения. Нынешняя ситуация такова, что пожилые люди могут надеяться лишь на своих молодых родственников, а цены на услуги домов попечения очень многим не по карману. Такая ситуация нежизнеспособна и никого не устраивает”, — сказала вице-председатель Социал-демократической партии, глава парламентской социальной комиссии Хельмен Кютт. ”Людям необходимо дать уверенность, что достойно стареть можно даже тогда, когда не можешь обойтись без посторонней помощи”, — добавила политик.

Также на заседании Совета уполномоченных состоятся дебаты лидера партии Евгения Осиновского и новоиспеченного социал-демократа Марины Кальюранд.

Заседание Совета уполномоченных партии состоится в центре отдыха Ламмасмяэ в Ляэне-Вирумаа с 12:00 до 14:00.

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